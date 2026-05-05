Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 05 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.68 ▼3.51%
ARI 4,568 ▲0.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,630 ▲ +1.88% ETH $2,380 ▲ +0.95% XRP $1.4181 ▲ +1.62% SOL $86.6600 ▲ +2.85%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.68 ▼3.51 % ARI 4,568 ▲0.76 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.68 ▼3.51 % ARI 4,568 ▲0.76 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
Deputeti Cekov tregon pse e braktisi ZNAM-in: Në fushatë premtuam gjëra tjera Konfirmohet, shtyhet vendimi përfundimtar në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së Rrustemi: Abdixhiku e kishte ekzistenciale dështimin e zgjedhjes së presidentit Sulo: Pas kësaj është mazhoranca… përkon me ndryshimin e politikës penale Mjafton goli i Saka, Arsenal siguron finalen e Champions League (video)
Menu
Maqedonia

Deputeti Cekov tregon pse e braktisi ZNAM-in: Në fushatë premtuam gjëra tjera

· 2 min lexim

Deputeti Mile Cekov i cili së fundmi vendosi të braktisë partinë ZNAM dhe në Kuvend të funksionojë si i pavarur, në intervistë në Alsat tregon arsyet që çuan deri te ky vendim.

Cekov thotë se partia ZNAM po vepron tërësisht në kundërshtim me atë që pati premtuar në fushatë zgjedhore. Ndër arsyet është edhe lufta e pamjaftueshme kundër krimit të organizuar veçanërisht pasi siç thotë, ish zv.kryeministri Artan Grubi u kthye në paraburgim shtëpiak.

“Unë para zgjedhjeve isha dhe jam për rritje të pagës minimale dhe paga të denja për punëtorët mirëpo kolegët e ZNAM nuk më mbështetën. Gjithashtu edhe para zgjedhjeve edhe tani jam kundër hapjes së minierave të reja ndërsa kolegët e mbështetën ligjin për lëndë minerale. Para zgjedhjeve por edhe tani kërkoj transparencë në financa, gjegjësisht të publikohen kompanitë të cilat fituan të hollat shtetërore nga kredia hungareze por u hesht kjo. Gjithashtu para zgjedhjeve premtuam luftë të fuqishme kundër krimit dhe korrupsionit, drejtësi jo selektive mirëpo Artan Grubi është në paraburgim shtëpiak”, tha deputeti Mile Cekov.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu