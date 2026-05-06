LSDM: Gjysma e OBRM-PDUKM-së tashmë kanë pasaporta bullgare, nuk guxojnë ta votojnë ligjin që e propozuan vetë
“OBRM-PDUKM ka paraqitur një projektligj për të parandaluar deputetët të mbajnë shtetësi të dyfishtë në parlamentin e ardhshëm. LSDM ka propozuar që i njëjti ligj të hyjë në fuqi menjëherë, jo nga parlamenti i ardhshëm, dhe që të zbatohet për të gjithë anëtarët e qeverisë dhe mbajtësit e pushtetit ekzekutiv. LSDM ka paraqitur gjithashtu amendamente në Ligjin për Qeverisjen në Kuvend”, thonë nga LSDM sa i përket propozimit të OBRM-PDUKM-së për shtetësinë e dyfishtë.
“Që nga ai moment, Mickoski u tërhoq, u kundërpërgjigj dhe nxori justifikime se ‘ekspertët duhet të kontrollojnë ligjin dhe Kushtetutën’. Ne thjesht nuk e dimë ende – cilën Kushtetutë po shikojnë? Maqedonase apo Bullgare? Kjo është fytyra e vërtetë e patriotizmit të rremë të VMRO-OKG: Po krijohet një konflikt artificial me Bullgarinë, ata e quajnë opozitën ‘tradhtare’, dhe vetë sigurojnë pasaporta bullgare për veten dhe familjet e tyre”.
“Gjysma e OBRM-PDUKM tashmë kanë pasaporta bullgare (evropiane), prandaj nuk u lejohet të votojnë për ligjin që vetë propozuan. Identiteti maqedonas nuk kërcënohet nga Evropa. Kërcënimi më i madh për identitetin maqedonas është grupi kriminal OBRM-së, partia që e përdor atë për propagandë, ndërsa vetë jeton me pasaporta bullgare në xhep”, thonë nga LSDM.
