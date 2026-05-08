Hita inspekton masat për protestën, kërkon qetësi dhe profesionalizëm nga efektivët
Drejtori i Përgjithshëm i Policia e Shtetit, Skënder Hita, ka inspektuar masat e marra për mbarëvajtjen e një tubimi publik.
Gjatë inspektimit, ai ka kërkuar nga grupi i menaxhimit të shërbimeve policore të angazhuara në terren që të ruajnë qetësinë dhe të tregojnë profesionalizëm në garantimin e rendit dhe sigurisë.
Ai ka theksuar rëndësinë e koordinimit të forcave policore dhe reagimit të kujdesshëm për të shmangur çdo incident gjatë zhvillimit të aktivitetit, duke siguruar që tubimi të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të organizuar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.