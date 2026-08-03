Hita pret delegacionin e Guardia di Finanza-s, në fokus operacionet ajrore kundër kultivimit të drogës
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, ka pritur sot një delegacion të lartë të Guardia di Finanza-s, të kryesuar nga Komandanti i Operacioneve Ajrore Detare, Gjeneral Divizioni Joselito Minuto.
Gjatë takimit, Hita vlerësoi bashkëpunimin mes dy institucioneve, duke theksuar se partneriteti me Guardia di Finanza-n ka kaluar përtej marrëdhënieve formale institucionale dhe është shndërruar në një model besimi dhe bashkëpunimi të konsoliduar.
Ne njoftimin e Policisë së Shtetit thuhet se ky bashkëpunim ka sjellë rezultate konkrete në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike, veçanërisht përmes shkëmbimit të informacionit dhe monitorimit ajror.
Nga ana e tij, Gjeneral Divizioni Joselito Minuto rikonfirmoi angazhimin e Guardia di Finanza-s për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe intensifikimin e operacioneve të monitorimit nga ajri.
Në takim morën pjesë edhe drejtues të tjerë të lartë të Policisë së Shtetit, ndërsa palët vlerësuan rëndësinë e koordinimit të vazhdueshëm në përballimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë.
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