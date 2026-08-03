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Kronika

Zjarret në Delvinë dhe Finiq, Lamallari: Operacioni vijon pa ndërprerje, në terren edhe 3 helikopterë

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Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, bëri me dije se operacioni për shuarjen e zjarreve që kanë përfshirë disa zona të Delvinës dhe Finiqit vijon pa ndërprerje, me angazhimin e forcave nga toka dhe ajri.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lamallari publikoi pamje nga ndërhyrjet dhe ka deklaruar se në terren janë angazhuar forca të shumta zjarrfikëse, efektivë të Policisë së Shtetit, Forcat e Armatosura, shërbimet vendore, si dhe tre helikopterë për operacionet nga ajri.

“Prej orësh po përballemi me një situatë të vështirë nga zjarret në disa fshatra të Delvinës dhe Finiqit. Të gjitha strukturat tona janë në terren dhe operacioni vijon pa ndërprerje, si nga toka ashtu edhe nga ajri”, u shpreh ministri.

Lamallari theksoi se prioriteti kryesor i autoriteteve është mbrojtja e jetës së qytetarëve, banesave dhe pasurive të rrezikuara nga flakët.

Ministri u bëri thirrje banorëve të këtyre zonave që të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të shmangin çdo veprim që mund të rrisë rrezikun për përhapjen e zjarreve.

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