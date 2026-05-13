S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 100.84 ▼1.31%
ARI 4,715 ▲0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $80,980 ▲ +0.01% ETH $2,302 ▲ +0.14% XRP $1.4617 ▼ -0.08% SOL $95.2300 ▼ -0.91%
13 May 2026
Horoskopi

Horoskopi sipas Jorgo Pullës, cilat janë shenjat më me fat sot

· 3 min lexim

Dita favorizon komunikimin, marrëveshjet, ekonominë dhe nisjet e reja. Oraret më të favorshme për takime dhe bisedime janë deri rreth mesditës.

Dashi

Sot është një ditë shumë pozitive për punën, shitblerjet dhe çështjet që lidhen me pasuritë e paluajtshme. Mund të merrni lajme të mira ose të stabilizoni një lidhje serioze. Kujdes vetëm me nxitimin në vendime. Në dashuri favorizohen lidhjet me Peshore, Gaforre dhe Bricjap.

Demi

Keni një energji shumë të fortë në komunikim dhe financa. Sot është moment ideal për vendime ekonomike, kontrata dhe zgjidhje problemesh të mbartura prej kohësh. Në dashuri kërkohet pak më shumë durim; mos u nxitoni emocionalisht.

Binjakët

Edhe pse mund të ndjeni stres për një takim ose çështje pune, gjithçka pritet të shkojë në favorin tuaj. Lajme të mira mund të vijnë nga diaspora ose dokumentacione. Koha është shumë e mirë për blerje të rëndësishme dhe ndryshime pozitive.

Gaforrja

Një nga periudhat më të mira për karrierën dhe ekonominë. Çështje të mbetura pezull fillojnë të zgjidhen. Sot favorizohen biznesi, puna dhe stabiliteti financiar. Në dashuri, lidhjet me Akrep dhe Peshk janë shumë harmonike.

Luani

Një takim ose ofertë pune që ishte shtyrë mund të rikthehet sot në mënyrë pozitive. Dëgjoni më shumë sesa flisni dhe do arrini marrëveshje shumë të favorshme. Në dashuri favorizohen lidhjet me Dem dhe Ujor.

Virgjëresha

Karriera dhe biznesi marrin hov pozitiv. Ditët në vijim janë ideale për kontrata, udhëtime pune dhe nisje të reja. Mos u ndikoni nga fjalët e të tjerëve. Në dashuri, lidhjet me Bricjap dhe Peshk janë më të fortat.

Peshorja

Keni kaluar debate dhe lodhje në punë, por tani situata fillon të stabilizohet. Mos jepni më shumë sesa duhet për njerëz që nuk ju kthejnë të njëjtën energji. Fokusohuni tek vetja dhe projektet tuaja. Në dashuri, Binjakët dhe Luani janë kombinimet më të favorshme.

Akrepi

Planetët ju favorizojnë në çështje ekonomike dhe pasurie. Nëse keni negociata, shitje apo bisedime të rëndësishme, sot është dita ideale. Një ndryshim i madh profesional po afrohet. Në dashuri ka ndikime shumë pozitive.

Shigjetari

Periudhë shumë e mirë për të mbyllur çështje të vjetra dhe për të nisur projekte të reja. Stabiliteti ekonomik dhe profesional përmirësohet ndjeshëm. Merrni vendime me qetësi dhe do arrini sukses.

Bricjapi

Edhe pse keni kaluar stres dhe pasiguri, sot filloni të ndjeni stabilitet. Koha është në favorin tuaj për punë, provime, dokumente dhe nisma të reja. Mos lini pas dore jetën personale ndërsa fokusoheni tek puna.

Ujori

Një lajm shumë i mirë mund të vijë nga jashtë ose nga dokumente që prisnit prej kohësh. Ka mundësi për ndryshime të mëdha në punë ose jetën personale. Ëndrra që mendonit e largët mund të realizohet tani.

Peshqit

Fillon një periudhë shumë më e mirë për ju pas vështirësive të viteve të fundit. Financat dhe puna stabilizohen gradualisht. Mos merrni vendime të nxituara; ecni hap pas hapi. Një ofertë interesante pune ose udhëtimi duket shumë pranë.

