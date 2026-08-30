🌤️
Tiranë 36°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▼0.16%
ARI 4,530 ▼2.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,956 ▲ +1.61% ETH $2,475 ▲ +1.61% XRP $1.4083 ▲ +1.61% SOL $107.3800 ▲ +3.45%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▼0.16 % ARI 4,530 ▼2.88 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Natasha Cloud e konsideron të parëndësishëm Enes Kanter Freedom pas incidentit në ndeshjen e Chicago Sky Poliçan/ 31-vjeçari humb jetën tragjikisht, e zë poshtë dheu gjatë hapjes së pusit të ujit Atlanta Falcons marrin DT Gervon Dexter në këmbim të CB Clark Phillips III dhe një zgjedhjeje të raundit të pestë Lisa Kudrow rrëfen “makthin” e saj nga “Friends” Qorrsokaku i Elitës tonë
Menu
Maqedonia

Humb jetën 42 vjeçari në Idrizovë, kapi telin elektrik nën tension

· 1 min lexim

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Entin Ndëshkues-Përmirësues „Idrizovë“, ku jetën e ka humbur një 42-vjeçar.

Siç informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), më 29 gusht, në ora 14:43, në SPB Shkup është raportuar se në hapësirat e shëtitores së brendshme të institucionit, N.I. (42) ishte ngjitur në një shtyllë dhe kishte kapur një tel elektrik që ishte nën tension.

Gjatë incidentit, ai ka rënë nga shtylla, pas së cilës mjeku i Ndihmës së Shpejtë Mjekësore ka konstatuar vdekjen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu