Huthi-t: Arabia Saudite kreu 52 sulme ajrore në 24 orë ndaj infrastrukturës civile në Jemen
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Jahja Saree, deklaroi të martën se avionët luftarakë sauditë kanë kryer 52 sulme ajrore në Jemen gjatë 24 orëve të fundit, duke akuzuar Rijadin se ka shënjestruar infrastrukturën civile.
Sipas Saree-së, sulmet në provincën Taiz kanë goditur “infrastrukturën civile — përfshirë shkolla, ura dhe objekte të tjera shërbimi”. Ministria e Arsimit e Huthi-t, përmes medias së grupit Al-Masirah, tha se shënjestrimi i shkollave dhe nxënësve në provincën Taiz përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe “nuk do të mbetet pa u ndëshkuar”.
“Këto sulme brutale nuk do të mbeten pa përgjigje”, paralajmëroi Saree.
Pretendimet e Huthi-t nuk janë verifikuar nga burime të pavarura. Ato vijnë ndërsa luftimet në Jemen po përshkallëzohen prej ditësh: forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht kanë nisur një kundër-ofensivë në Taizin perëndimor, ndërsa Arabia Saudite ka shtuar sulmet ajrore pasi Huthi-t morën kontrollin e ngushticës strategjike Bab al-Mandeb.
Burimi: Al Jazeera
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