I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë për bisedimet pas takimit SHBA-Rusi

I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për Ukrainën dhe Rusinë tha të mërkurën se Shtetet e Bashkuara e kuptojnë nevojën për garanci të sigurisë për Ukrainën, ndërsa ai vizitoi vendin për bisedime me zyrtarët ukrainas.

Gjenerali Keith Kellogg u tha gazetarëve në Kiev se ai ishte në Ukrainë “për të dëgjuar”, shqetësimet e udhëheqësve ukrainas dhe për t’u kthyer në Shtetet e Bashkuara për t’u konsultuar me Presidentin Trump.

Kellogg tha se Shtetet e Bashkuara duan që lufta në Ukrainë të përfundojë, duke thënë se kjo do të ishte mirë për rajonin dhe botën.

Bisedimet vijnë në mes të një shtim përpjekjesh diplomatike të përqendruara në luftën e Rusisë në Ukrainë, duke përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron që pret udhëheqësit evropianë të mërkurën për një raund të dytë bisedimesh rreth konfliktit dhe mbështetjes evropiane për Ukrainën.

Kellogg u takua gjithashtu në fillim të kësaj jave me udhëheqësit evropianë dhe të martën Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio zhvilloi bisedime me ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov në Arabinë Saudite.

Sekretari Rubio tha se si Ukraina ashtu edhe Rusia do të duhet të bëjnë lëshime për të arritur paqen.

“Qëllimi është t’i jepet fund këtij konflikti në një mënyrë që të jetë e drejtë, e qëndrueshme dhe e pranueshme për të gjitha palët e përfshira,” u tha Rubio gazetarëve. Asnjë zyrtar ukrainas apo evropian nuk ishte në tryezë për bisedimet.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy kundërshtoi përjashtimin nga takimi, një pozicion që tërhoqi kritika nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.

“Sot dëgjova: “Epo, ne nuk ishim të ftuar”. Epo, ju keni qenë atje për tre vjet,” tha Presidenti Trump për udhëheqësit e Ukrainës. “Nuk duhet ta kishe filluar kurrë.”

Rusia e filloi luftën me pushtimin e saj të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.

Ndërsa foli me gazetarët në rezidencën e tij në Florida, Presidenti Trump tha se mendonte se kishte një “shans të mirë” për t’i dhënë fund luftës. Por Zelenskyy ka thënë se vendi i tij nuk do të pajtohet me një zgjidhje të diktuar SHBA-Rusi të luftës.

Zelenskyy shtyu një udhëtim në Arabinë Saudite që ishte planifikuar për këtë javë, duke sugjeruar se ai donte të shmangte lidhjen e vizitës së tij me negociatat.

Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ranë dakord të “caktojnë ekipe përkatëse të nivelit të lartë për të filluar punën në rrugën për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë sa më shpejt të jetë e mundur”, tha në një deklaratë zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Tammy Bruce. Bruce e karakterizoi takimin si “një hap të rëndësishëm përpara” drejt paqes.

Rubio tha se Ukraina dhe vendet evropiane do të duhet të përfshihen në bisedimet për t’i dhënë fund luftës. Ai tha se nëse lufta ndalet, Shtetet e Bashkuara do të kenë “mundësi të jashtëzakonshme … për partneritet” me Rusinë për tregtinë dhe çështje të tjera globale.

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas tha se ajo dhe ministrat e tjerë të jashtëm evropianë folën me Sekretarin Rubio pas takimit SHBA-Rusi dhe ajo shprehu mbështetjen për një rezolutë të udhëhequr nga Ukraina.

“Rusia do të përpiqet të na ndajë. Le të mos hyjmë në grackat e tyre,” tha Kallas në X. “Duke punuar së bashku me SHBA-në, ne mund të arrijmë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme – sipas kushteve të Ukrainës”.

Rusia tani kontrollon rreth një të pestën e territorit të njohur ndërkombëtarisht të Ukrainës në vitin 2014, duke përfshirë gadishullin e Krimesë që ajo aneksoi në mënyrë të njëanshme në vitin 2014, një pjesë të madhe të Ukrainës lindore që separatistët pro-rusë pushtuan në luftimet e mëvonshme dhe tokën që Rusia e ka marrë që nga pushtimi i vitit 2022.

Me fillimin e pushtimit, Moska shpresonte për një pushtim të shpejtë të të gjithë Ukrainës. Por me rezistencën e ashpër të Ukrainës, lufta në vend të kësaj evoloi në një konflikt të ashpër tokësor dhe bombardime të përditshme ajrore nga secila palë.

Zelenskyy ka kërkuar prej kohësh që kufijtë e vendit të tij të 2014 të rivendosen, por zyrtarët amerikanë kanë thënë se kjo është joreale, siç ishte synimi i shumëkërkuar i Kievit për t’u bashkuar me NATO-n.