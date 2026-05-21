I mbaron kontrata në qershor, Juventus i bën përfundimisht dalje lojtarit serb dhe nuk i ofron rinovim
Juventus pritet të bëjë ndryshime të shumta në ekip këtë verë, ku pritet të ketë disa largime. Njëri prej tyre që tashmë është 100% i sigurt që do të largohet është mesfushori serb Filip Kostic.
Sipas Corriere dello Sport, Juve ka zgjedhur të mos i propozojë një zgjatje të kontratës Kostiç, i cili do të largohet si lojtar i lirë. 32-vjeçari u transferua në vitin 2022 nga Eintracht Frankfurt për 15 milionë euro, por kurrë nuk arriti të lërë gjurmë me fanellën e bardhezinjve.
Në 112 ndeshje me Juventusin, mesfushori serb ka shënuar 6 gola dhe ka dhënë 16 asiste. Ende nuk dihet cili do të jetë destinacioni i tij i ri.
Ndërkohë, Juventus nuk ka vendosur për lojtarin tjetër serb, Dusan Vlahovic, të cilit po ashtu i mbaron kontrata në qershor. Bardhezinjtë janë të gatshëm t’i ofrojnë një rinovim të kontratës, por sipas kushteve të tyre, ku më i rëndësishmi është ulja e rrogës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.