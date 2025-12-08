Incident i rrezikshëm në Stamboll, avioni i nisur nga Prishtina del nga pista; evakuohen dhjetëra pasagjerë
Një incident i rrezikshëm ka ndodhur këtë të diel, 7 dhjetor, në aeroportin Sabiha Gökçen të Stambollit, ku një avion pasagjerësh i kompanisë AJet, që realizonte fluturimin Prishtinë–Stamboll, ka dalë nga pista menjëherë pas uljes.
Lajmin e ka konfirmuar Ambasada e Kosovës në Turqi, e cila në një deklaratë zyrtare bëri të ditur se të gjithë pasagjerët janë evakuuar në mënyrë të sigurt, pa pasur nevojë për përdorimin e rrëshqitësve emergjentë. Nuk ka raportime për të lënduar, ndërsa udhëtarët kanë vijuar lëvizjen drejt destinacioneve të tyre në mënyrë të rregullt.
Avioni i tipit Boeing 737-800, me numër fluturimi TKJ76Q / VF102, sipas njoftimit, kishte përfunduar një ulje të rregullt, por gjatë lëvizjes në pistë ka dalë jashtë saj, duke u ndalur në skaj, në një zonë me terren të butë. Kompania AJet tha se shkak mund të jenë bërë reshjet e dendura të shiut, të cilat kanë ndikuar në manovrimin e avionit.
Ngjarja shkaktoi devijimin e disa fluturimeve të tjera, ndërkohë që autoritetet aeroportuale vendosën mbylljen e përkohshme të pistës, deri në përfundimin e operacionit për largimin e avionit dhe rivendosjen e sigurisë në zonë.
Ambasada e Kosovës ka vendosur në dispozicion edhe kontaktet për qytetarët që kanë nevojë për ndihmë apo informacion shtesë. Aktualisht, ekipet e emergjencës dhe teknike në aeroport janë në terren për të siguruar që situata të rikthehet në normalitet sa më shpejt.
Ky incident ngre sërish pyetje mbi sigurinë në fluturime gjatë motit të keq dhe masat që kompanitë ajrore duhet të marrin për të shmangur situata të ngjashme. Fatmirësisht, kësaj radhe nuk pati pasoja për jetën e pasagjerëve.