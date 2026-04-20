EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,450 ▼ -0.1% ETH $2,317 ▼ -0.52% XRP $1.4199 ▼ -0.7% SOL $85.3700 ▼ -0.4%
Maqedonia

Incident pas ndeshjes Bashkimi – Struga, MPB: Është ndaluar pronari i njërit klub dhe është dëmtuar një autobus

· 2 min lexim

Në ndeshjen e djeshme të futbollit në Ligën e Parë të Maqedonisë së Veriut në mes Bashkimit të Kumanovës dhe Struga Trim Lum, ka ndodhur një incident, pas të cilit ka pasur edhe persona të arrestuar.

Në ndeshjen e djeshme të futbollit në Ligën e Parë të Maqedonisë së Veriut në mes Bashkimit të Kumanovës dhe Struga Trim Lum, ka ndodhur një incident, pas të cilit ka pasur edhe persona të arrestuar. (39) nga Kumanova, pronar i klubit të futbollit ‘Bashkimi’ dhe një personi nga ekipi mysafir nga Struga. “Me datë 19.04.2026 në SPB Kumanovë është raportuar se në orën 16:50 në stadiumin ‘Bashkimi’ në Kumanovë, pas përfundimit të ndeshjes së futbollit mes klubeve ‘Bashkimi’ nga Kumanova dhe ‘Struga Trim Lum’ nga Struga, ka ndodhur një përplasje mes B.H.

Siç thonë nga MPB, është raportuar se pronari i Bashkimit ka pasur një përplasje verbale me një person nga ekipi mysafir. Më vonë, në parking, disa persona me përdorim të mjeteve të forta kanë dëmtuar autobusin e parkuar, në pronësi të një firme private nga Struga, i cili transportonte lojtarët e Strugës.

Më pas, gjithashtu është dëmtuar autobusi i Struga Trim Lum. Në lidhje me rastin, në orën 20:20, zyrtarët policorë të SPB Kumanovë e kanë privuar nga liria B.H.

Lexo Gjithashtu