Indonezia pezullon vendosjen e trupave në Gazë mes tensioneve në Lindjen e Mesme
ndonezia ka pezulluar planet për të vendosur deri në 8 mijë trupa në enklavën palestineze të Gazës.
Siç raporton “Antara News”, ministri i Sekretariatit të Shtetit, Prasetyo Hadi, pas një takimi koordinues në Ministrinë e Mbrojtjes, tha se “gjithçka është pezulluar”.
Xhakarta kishte premtuar më parë dërgimin e trupave në kuadër të Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në enklavën e shkatërruar palestineze të Gazës.
Prasetyo përmendi “përkeqësimin e situatës së sigurisë në rajon si arsye kryesore për shtyrjen pa afat” të pjesëmarrjes në misionin ISF, i cili u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar, pas një rezolute të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Më herët, edhe Presidenti indonezian, Prabowo Subianto, tha se plani i Xhakartës për të dërguar trupa paqeruajtëse në Gazë është vendosur “në pritje”.
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Tel-Avivit dhe bazave amerikane në rajonin e Gjirit.
Sipas raportimeve rajonale, konflikti ka shkaktuar më shumë se 1.300 viktima, përfshirë zyrtarë të lartë iranianë.
