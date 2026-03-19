EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
BTC $70,458 ▼ -5.11% ETH $2,183 ▼ -6.38% XRP $1.4665 ▼ -3.9% SOL $89.8800 ▼ -4.7%
Indonezia pezullon vendosjen e trupave në Gazë mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Ministri Prasetyo përmendi “përkeqësimin e situatës së sigurisë në rajon si arsye kryesore për shtyrjen pa afat” të pjesëmarrjes në misionin ISF, i cili u miratua nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së në nëntor të vitit të kaluar.

· 2 min lexim

ndonezia ka pezulluar planet për të vendosur deri në 8 mijë trupa në enklavën palestineze të Gazës.

Siç raporton “Antara News”, ministri i Sekretariatit të Shtetit, Prasetyo Hadi, pas një takimi koordinues në Ministrinë e Mbrojtjes, tha se “gjithçka është pezulluar”.

Xhakarta kishte premtuar më parë dërgimin e trupave në kuadër të Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në enklavën e shkatërruar palestineze të Gazës.

Prasetyo përmendi “përkeqësimin e situatës së sigurisë në rajon si arsye kryesore për shtyrjen pa afat” të pjesëmarrjes në misionin ISF, i cili u miratua nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar, pas një rezolute të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Më herët, edhe Presidenti indonezian, Prabowo Subianto, tha se plani i Xhakartës për të dërguar trupa paqeruajtëse në Gazë është vendosur “në pritje”.

Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Tel-Avivit dhe bazave amerikane në rajonin e Gjirit.

Sipas raportimeve rajonale, konflikti ka shkaktuar më shumë se 1.300 viktima, përfshirë zyrtarë të lartë iranianë.

