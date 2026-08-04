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Sporti

Inter-Milan, një derbi miqësor që nuk shihej prej 11 vitesh

· 2 min lexim

Një derbi mbetet gjithmonë derbi, edhe kur nuk ka asgjë në lojë. Përballja mes Interit dhe Milanit ka gjithmonë një atmosferë të veçantë, qoftë edhe në një ndeshje miqësore.

Protagonistët – nga Pio Esposito e Dimarco tek Amorim – e konfirmuan këtë në prag të ndeshjes që do të zhvillohet në Perth.

Dhe ndërsa statistikat e derbive zyrtare të qytetit njihen gjerësisht, historia e përballjeve të tyre miqësore mbetet e fshehur në analet e “futbollit të gushtit”.

Duke filluar nga turnetë verore tradicionale me ndeshje të shkurtuara (siç ishte “Trofeu TIM”) e deri te “International Champions Cup” e kohëve të fundit, në histori janë zhvilluar gjithsej 71 derbi “jozyrtarë”.

Bilanci është: 24 fitore për Interin, 36 për Milanin dhe 11 barazime. Megjithatë, zikaltërit dhe kuqezinjtë nuk janë përballur me njëri-tjetrin në një ndeshje të tillë prej më shumë se një dekade; përballjet e fundit datojnë në vitin 2015 – vit gjatë të cilit u luajtën plot katër derbi miqësorë, edhe pse dy prej tyre zgjatën vetëm 45 minuta.

Të mërkurën, më 5 gusht, në orën 13:00, Milani dhe Interi do të përballen në Perth në një ndeshje miqësore kushtuar Franco Baresit.

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