S&P 500 7,200 ▲0.89%
DOW 49,601 ▲1.51%
NASDAQ 24,883 ▲0.85%
NAFTA 103.78 ▼2.9%
ARI 4,629 ▲1.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,306 ▲ +0.52% ETH $2,259 ▼ -0.45% XRP $1.3690 ▲ +0.34% SOL $83.1900 ▲ +0.27%
Interi afër sigurimit të Vicario—Tottenham kërkon 25 milionë euro

Interi duket se ka marrë vendimin për përforcimin e parë të merkatos verore: portieri italian Guglielmo Vicario. Skuadra zikaltër ka arritur marrëveshje për kushtet personale me portierin, ndërsa tani mbetet të gjendet dakordësia me Tottenhamin për transferimin.

Sipas telesport, Vicario ka kontratë me klubin londinez deri në vitin 2028 dhe në kontratë përfshihet një klauzolë largimi prej 25 milionë eurosh. 29-vjeçari pritet të zëvendësojë Yann Sommerin, i cili do të largohet si lojtar i lirë.

Përveç transferimit të Vicario, Inter po punon për përforcime edhe në repartet e tjera dhe paralelisht priten disa largime që të lirojnë vend dhe buxhet për blerjet e reja.

Situata do të varet nga negociatat mes klubeve dhe nga lëvizjet që do të kryhen në ditët në vijim; për hapat e ardhshëm dhe informacionet më të fundit referohuni edhe tek telesport.

