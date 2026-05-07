Interpelanca në Kuvend për bankën 100% dixhitale, opozita shqetësime për licencimin. Ministrja Ismaili: Licencimi, jo kompetencë e qeverisë, por e Bankës së Shqipërisë
Në Kuvend është zhvilluar një interpelancë e kërkuar nga opozita lidhur me procesin e licencimit të “Jet Bank”, banka e parë 100% dixhitale në Shqipëri, me deputetin e PD-së Belind Këlliçi që ngriti shqetësime për procedurën dhe rreziqet e mundshme financiare.
Këlliçi deklaroi se licencimi i një banke nuk është një proces formal, por një vendimmarrje me ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë e kursimeve të qytetarëve dhe stabilitetin e sistemit bankar. Ai theksoi gjithashtu rrezikun e mundshëm të pastrimit të parave, duke e cilësuar këtë si një fenomen që, sipas tij, po dëmton ekonominë e vendit.
“Shqetësim për dhënien e licencës për bankën e parë 100% dixhitale në Shqipëri dhe i gjithë procesi nuk ka zgjatur më shumë se 7 muaj. Licencimi i një banke nuk është proces formal, por gjithëpërfshirës, pasi një vendimmarrje e tillë ka ndikim jo vetëm në sigurinë e parave të shqiptarëve, por edhe në sistemin bankar në vend. Institucionet tona duhet të shtojnë vigjilencën në një kohë kur janë hapur kapitujt për negociatat e anëtarësimit. Aspekti më shqetësues është pikërisht pastrimi i parave. Nuk flasim për një akuzë të opozitës, por për një fenomen që po gërryen ekonominë e vendit tonë: paratë e pista të grupeve kriminale”, tha Këlliçi.
Nga ana tjetër, Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili, e hodhi poshtë akuzat, duke i cilësuar ato si dezinformim dhe propagandë politike. Ajo u shpreh se mbikëqyrja bankare nuk është kompetencë e qeverisë, por e Bankës së Shqipërisë, e cila vepron në mënyrë të pavarur.
Ismaili akuzoi opozitën për nxitje pasigurie dhe për, siç tha ajo, përpjekje për të dëmtuar besimin tek institucionet. Sipas saj, licencimi i bankave në Shqipëri bëhet në përputhje me ligjin dhe standardet institucionale, larg ndërhyrjes së pushtetit ekzekutiv.
“Kemi një shoqëri të ndarë nga dezinformimi i strukturave të caktuara politike në kurriz të qytetarëve dhe kjo është një njollë që partia juaj e mban për shkak të interesit të ekzagjeruar politik që prevalon mbi interesin e qytetarëve. Ky stil i vjetër, por me metoda të reja, shfaqet me kërkesën për interpelancë me Kryeministrin lidhur me licencimin e Jet Bank si banka e parë digjitale në vend. Kjo çështje nuk është kompetencë e qeverisë, pasi mbikëqyrja bankare kryhet në mënyrë të pavarur nga pushteti ekzekutiv. Ju investoni vetëm në shpifje dhe propagandë për të ngjallur pasiguri dhe frikë. Sot jemi këtu përballë dy modeleve: nga njëra anë, një që e sheh vendin vetëm përmes baltës dhe dyshimeve, dhe nga ana tjetër modeli i një Shqipërie që ecën përpara, hap tregun dhe forcon institucionet. Ju kërkoni që Kryeministri të bëhet edhe guvernator, edhe prokuror, edhe gjyqtar. Bankat në Shqipëri nuk i licenson qeveria, por Banka e Shqipërisë, dhe Kushtetuta përcakton qartë pavarësinë institucionale të saj”, tha Ismaili.
