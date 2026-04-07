Tiranë 14°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,585 ▼0.4%
DOW 46,464 ▼0.44%
NASDAQ 21,860 ▼0.62%
NAFTA 112.75 ▲0.3%
ARI 4,704 ▲0.42%
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $68,696 ▼ -1.6% ETH $2,096 ▼ -2.19% XRP $1.3080 ▼ -2.53% SOL $80.0600 ▼ -2.43%
S&P 500 6,585 ▼0.4 % DOW 46,464 ▼0.44 % NASDAQ 21,860 ▼0.62 % NAFTA 112.75 ▲0.3 % ARI 4,704 ▲0.42 % S&P 500 6,585 ▼0.4 % DOW 46,464 ▼0.44 % NASDAQ 21,860 ▼0.62 % NAFTA 112.75 ▲0.3 % ARI 4,704 ▲0.42 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
IRAN: Mburoja njerëzore rreth termocentraleve përpara ultimatumit të Trump

· 2 min lexim

Një zyrtar iranian ka bërë thirrje për të rinjtë që të formojnë “mburoja njerëzore” rreth termocentraleve në të gjithë vendin, ndërsa afati i vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump që Teherani të rihapë Ngushticën e Hormuzit po afron, sipas TRTWORLD.

“Bëj thirrje për të gjithë të rinjtë, figurat kulturore dhe artistike, atletët dhe kampionët që të marrin pjesë në fushatën kombëtare Mburoja Njerëzore për një të Ardhme të Ndritur për të Rinjtë Iranianë’”, tha Alireza Rahimi, zëvendësministër i Sporteve dhe Rinisë.

“Do të qëndrojmë krah për krah… për të thënë se sulmet ndaj infrastrukturës publike janë krime lufte”, shtoi ai.

Kjo thirrje erdhi pasi presidenti Trump kërcënoi të bombardonte termocentralet dhe urat nëpër Iran nëse Teherani nuk do të rihapte Ngushticën e Hormuzit dhe nuk arrihej një marrëveshje deri të martën në mbrëmje në orën 20:00 (00:00 GMT të mërkurën).

Konflikti rajonal ka vazhduar të përshkallëzohet që kur Izraeli dhe SHBA-ja nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë mbi 1 340 persona, përfshirë dhe udhëheqësin suprem Ali Khamenei.

Autoritetet iraniane nuk kanë dhënë të dhëna të reja mbi viktimat ditët e fundit.

Teherani ka reaguar me sulme dronësh dhe raketash ndaj Izraelit, Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit ku janë të vendosura asetet ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, ndërkohë që ka ndikuar në tregjet globale dhe në aviacion. /Ad.Ab./ a.jor.

 

