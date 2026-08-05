🌤️
Tiranë 30°C · Kryesisht kthjellët 05 August 2026
S&P 500 7,735 ▼0.02%
DOW 54,519 ▲0.8%
NASDAQ 26,450 ▼0.51%
NAFTA 74.54 ▼1.62%
ARI 4,299 ▲3.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
₿ CRYPTO
BTC $64,609 ▲ +0.7% ETH $1,894 ▲ +1% XRP $1.0680 ▼ -0.83% SOL $74.2700 ▲ +0.24%
S&P 500 7,735 ▼0.02 % DOW 54,519 ▲0.8 % NASDAQ 26,450 ▼0.51 % NAFTA 74.54 ▼1.62 % ARI 4,299 ▲3.52 % S&P 500 7,735 ▼0.02 % DOW 54,519 ▲0.8 % NASDAQ 26,450 ▼0.51 % NAFTA 74.54 ▼1.62 % ARI 4,299 ▲3.52 %
EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206 EUR/USD 1.1525 EUR/GBP 0.8571 EUR/CHF 0.9330 EUR/ALL 93.3294 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3613 EUR/TRY 54.8314 EUR/JPY 181.65 EUR/CAD 1.6206
05 Aug 2026
Breaking
Kufizime në autoudhë për automjetet mbi 20 tonë, shkak temperaturat e larta POLONI – Tusk u bën thirrje bizneseve të kujdesen për punëtorët që punojnë në temperatura ekstreme Arsovski: Ndërsa jemi jashtë procesit të integrimit evropian, po e tretim ngadalë veten si “bretkosat” Abdixhiku me 18 deputetët e LDK-së përcaktojnë rrugëtimin e përbashkët Mbi 5 mijë banorë pa urban, transporti mungon prej 5 vitesh në Vlorë
Menu
Bota

Irani dhe Omani bien dakord për itinerarin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

· 2 min lexim

Ministria e Jashtme iraniane njoftoi të mërkurën se Irani ka rënë dakord me Omanin për një rrugë kalimi për anijet nëpër Ngushticën e Hormuzit.

“Koordinatat gjeografike të rrugës së propozuar nga të dyja palët janë rënë dakord dhe, me kusht që palët e treta të mos e pengojnë procesin, deklarata e përbashkët e të dy vendeve, e cila përfshin pikat kryesore të marrëveshjes, është gjithashtu në fazën e shqyrtimit dhe hartimit përfundimtar”, tha Esmail Baghaei, një zëdhënës i ministrisë, për median shtetërore iraniane, shkruan Euronews.

Baghaei thuhet se tha se bisedimet me Omanin ishin “profesionale” dhe “duke ecur përpara”, por paralajmëroi se kalimi i sigurt nuk mund të garantohej për të gjitha anijet që përshkojnë rrugën ujore për shkak të asaj që ai i quajti “faktorë destabilizues” të vazhdueshëm, siç është bllokada detare amerikane ndaj Iranit dhe “veprime të tjera agresive dhe kërcënuese kundër Iranit dhe interesave të tij”.

Ngushtica e Hormuzit ka qenë një pikë e rëndësishme ngërçi në negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit.

Rruga ujore, një pikë kyçe e tranzitit të energjisë që transporton afërsisht një të katërtën e tregtisë globale të naftës detare, u mbyll në mënyrë efektive nga Irani pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit në fund të shkurtit, duke shkaktuar luhatje të mëdha në tregjet e energjisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu