Irani dhe Omani bien dakord për itinerarin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Ministria e Jashtme iraniane njoftoi të mërkurën se Irani ka rënë dakord me Omanin për një rrugë kalimi për anijet nëpër Ngushticën e Hormuzit.
“Koordinatat gjeografike të rrugës së propozuar nga të dyja palët janë rënë dakord dhe, me kusht që palët e treta të mos e pengojnë procesin, deklarata e përbashkët e të dy vendeve, e cila përfshin pikat kryesore të marrëveshjes, është gjithashtu në fazën e shqyrtimit dhe hartimit përfundimtar”, tha Esmail Baghaei, një zëdhënës i ministrisë, për median shtetërore iraniane, shkruan Euronews.
Baghaei thuhet se tha se bisedimet me Omanin ishin “profesionale” dhe “duke ecur përpara”, por paralajmëroi se kalimi i sigurt nuk mund të garantohej për të gjitha anijet që përshkojnë rrugën ujore për shkak të asaj që ai i quajti “faktorë destabilizues” të vazhdueshëm, siç është bllokada detare amerikane ndaj Iranit dhe “veprime të tjera agresive dhe kërcënuese kundër Iranit dhe interesave të tij”.
Ngushtica e Hormuzit ka qenë një pikë e rëndësishme ngërçi në negociatat midis Uashingtonit dhe Teheranit.
Rruga ujore, një pikë kyçe e tranzitit të energjisë që transporton afërsisht një të katërtën e tregtisë globale të naftës detare, u mbyll në mënyrë efektive nga Irani pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit në fund të shkurtit, duke shkaktuar luhatje të mëdha në tregjet e energjisë.
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