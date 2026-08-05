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05 Aug 2026
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Kufizime në autoudhë për automjetet mbi 20 tonë, shkak temperaturat e larta POLONI – Tusk u bën thirrje bizneseve të kujdesen për punëtorët që punojnë në temperatura ekstreme Arsovski: Ndërsa jemi jashtë procesit të integrimit evropian, po e tretim ngadalë veten si “bretkosat” Abdixhiku me 18 deputetët e LDK-së përcaktojnë rrugëtimin e përbashkët Mbi 5 mijë banorë pa urban, transporti mungon prej 5 vitesh në Vlorë
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Bota

POLONI – Tusk u bën thirrje bizneseve të kujdesen për punëtorët që punojnë në temperatura ekstreme

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Tusk u

VARSHAVË, 5 gusht /ATSh-Kryeministri polak Donald Tusk sot u kërkoi punëdhënësve të marrin masa për të mbrojtur punëtorët pasi një valë intensive e të nxehtit pritet të shtyjë temperaturat afër 40 gradë Celsius në disa pjesë të vendit.

Në një video-mesazh të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X, Tusk u bëri thirrje bizneseve që të kenë prioritet sigurinë e punonjësve gjatë orëve më të nxehta të ditës, duke paralajmëruar se temperaturat ekstreme paraqesin rreziqe serioze për shëndetin.

“Imagjinoni të punoni për tetë orë në temperatura që mund të arrijnë gati 40 gradë Celsius në të gjithë Poloninë sot. Kujdesuni për punonjësit, bashkëpunëtorët dhe veten tuaj”, tha ai.

Ai inkurajoi punëdhënësit të përdorin ajër të kondicionuar aty ku është e mundur dhe të sigurojnë që punëtorët të kenë qasje në ujë të pijshëm të ftohtë, ventilatorë dhe hapësira pune me hije. Tusk u kërkoi bizneseve të lejojnë punën në distancë aty ku është e mundur, të rregullojnë kushtet ose detyrat e punës dhe të pezullojnë punën gjatë orëve më të rrezikshme nëse është e nevojshme.

Instituti i Meteorologjisë dhe Menaxhimit të Ujit i Polonisë lëshoi ​​​​paralajmërime për ngrohjen që ka mbuluar pothuajse të gjithë vendin sot, me alarmet e nivelit më të lartë në fuqi në pjesë të mëdha të rajoneve qendrore, jugore dhe lindore.

Agjencia parashikon temperaturat që variojnë nga rreth 30 gradë Celsius në verilindje deri në 36 gradë Celsius në Poloninë qendrore, me maksimale deri në 40 gradë Celsius në juglindje. Vala e të nxehtit ka nxitur shumë qeveri lokale të shkurtojnë orët e punës ose të rregullojnë oraret e punës, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve PAP.

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