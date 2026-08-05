Sulm me dron në Libanin jugor, viktima dhe të plagosur
Një person humbi jetën dhe 11 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë e një sulmi me dron izraelit në qytetin Tebnine, në jug të Libanit, raportoi të mërkurën Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA).
Sipas NNA-së, droni goditi çatinë e një salle lutjesh në varrezat e qytetit, në rajonin Bint Jbeil, ndërsa një tjetër sulm izraelit në zonë shkaktoi zjarre në sipërfaqe pyjore dhe një shpërthim.
Sulmi ndodhi në kohën kur zyrtarë libanezë dhe izraelitë po zhvillonin ditën e dytë të bisedimeve në Romë.
Ndërkohë, agjencia shtetërore libaneze raportoi se rreth 15 familje u larguan nga fshati Mansouri pasi ushtria izraelite lëshoi një urdhër evakuimi, të parin në gati gjashtë javë.
Më pas, ushtria izraelite njoftoi se kishte nisur atë që e cilësoi si “sulme të sakta” në jug të Libanit, duke i justifikuar ato si përgjigje ndaj shkeljeve të pretenduara të armëpushimit nga Hezbollahu.
Sipas mediave izraelite, zhvillimet pasuan shpërthimin e një mjeti shpërthyes pranë një force izraelite në zonën Majdal Zoun, ku raportohet se pati viktima mes ushtarëve. Katër ushtarë të plagosur rëndë u evakuuan me helikopter drejt Spitalit Rambam, ndërsa ushtria izraelite nuk ka publikuar ende një bilanc zyrtar të viktimave.
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