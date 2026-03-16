Irani sulmon me dronë portet e naftës dhe aeroportet e Emirateve të Bashkuara Arabe
Emiratet e Bashkuara Arabe janë bërë sërish shënjestër e një vale sulmesh me dronë dhe raketa nga Irani, duke goditur pikat kyçe të infrastrukturës energjetike dhe transportit ndërkombëtar.
Gjatë ditës së hënë, autoritetet u detyruan të pezullonin përkohësisht fluturimet në Aeroportin Ndërkombëtar të Dubait, pasi një “incident me dron” shkaktoi zjarr në afërsi të pistave. Ky është incidenti i tretë i këtij lloji në aeroportin më të ngarkuar në botë për pasagjerët ndërkombëtarë që nga fillimi i luftës.
Paralelisht me sulmin në Dubai, një tjetër goditje me dron shkaktoi zjarre masive në portin e Fujairah, një nga depozitat më të mëdha të naftës në rajon dhe zonë industriale me rëndësi strategjike. Sulmet kanë prekur drejtpërdrejt sektorin e energjisë: Ditën e shtunë, një dron goditi një anije cisternë (tanker) për ruajtjen e naftës. Të hënën, një tjetër dron goditi impiantet e përpunimit, duke detyruar pezullimin e ngarkim-shkarkimit të naftës deri në vlerësimin e dëmeve.
Zyra Mediatike e Abu Dhabit raportoi se një shtetas palestinez ka mbetur i vrarë në periferi të kryeqytetit, në zonën Al Bahia, si pasojë e një sulmi me raketë mbi një automjet.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore arritën të asgjësonin 6 raketa balistike dhe 21 dronë vetëm gjatë ditës së hënë. Sipas të dhënave zyrtare, Irani ka lëshuar mbi 1 mijë e 900 raketa dhe dronë drejt Emirateve që prej shpërthimit të luftës mes SHBA-ve dhe Izraelit nga njëra anë, dhe Iranit nga ana tjetër.
Kjo valë sulmesh vjen si një goditje e fortë për imazhin e Emirateve si një oaz sigurie dhe stabiliteti në Lindjen e Mesme. Vonesat dhe anulimet e shumta të fluturimeve kanë shkaktuar kaos në trafikun ajror global, ndërkohë që pasiguria në rrugët detare të naftës po monitorohet me shqetësim nga tregjet ndërkombëtare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.