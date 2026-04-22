ISHT: Kryhen 509 kontrolle nëpër kompani, janë shqiptuar 124 gjoba me vlerë mbi 58.000 euro
Në çdo të katërtën kompani në mbarë vendin, ku kanë hyrë inspektorët e tregut, janë zbuluar parregullsi dhe punë e paligjshme. Për një javë, gjatë 509 mbikëqyrjeve, janë lëshuar 124 gjoba me vlerë mbi 58.000 euro. Më së shumti janë shkelur Ligji për tregti dhe ai për disiplinë financiare.
“Më së shumti mbikëqyrje janë kryer sipas Ligjit për tregti, janë realizuar 166 mbikëqyrje, janë shqiptuar 47 gjoba. Për Ligjin për mbrojtje nga duhani, janë kryer 21 mbikëqyrje, janë shqiptuar 12 gjoba. Sipas Ligjit për veprimtari hoteliere, janë kryer 49 mbikëqyrje, janë shqiptuar 14 gjoba. Sipas Ligjit për disiplinë financiare, janë kryer 107 mbikëqyrje, janë shqiptuar 42 gjoba”, thonë nga Inspektorati Shtetëror i Tregut.
Parregullsi ka pasur edhe në respektimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve. Gjatë 38 mbikëqyrjeve janë shqiptuar 2 urdhër-gjoba kundërvajtëse, po aq sa edhe për Ligjin për zejtarinë, ku parregullsitë janë konstatuar gjatë 43 kontrolleve. Katër gjoba ka pasur për shkelje të Ligjit për metrologji. Një sipas Ligjit për ndalimin dhe parandalimin e ushtrimit të veprimtarisë së paregjistruar.
“Janë shqiptuar 43 vërejtje, pas të cilave do të pasojnë mbikëqyrje kontrolluese. Inspektorati vazhdon me kontrolle të vazhdueshme dhe të intensifikuara për respektimin e ligjeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve”, thonë nga atje./TV21/
