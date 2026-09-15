Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,605 ▼0.2%
DOW 52,074 ▼0.66%
NASDAQ 26,138 ▼0.18%
NAFTA 103.58 ▲2.16%
ARI 4,328 ▼0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $76,242 ▼ -2.75% ETH $2,444 ▼ -2.75% XRP $1.4028 ▲ +0.1% SOL $100.0200 ▼ -1.71%
S&P 500 7,605 ▼0.2 % DOW 52,074 ▼0.66 % NASDAQ 26,138 ▼0.18 % NAFTA 103.58 ▲2.16 % ARI 4,328 ▼0.54 % S&P 500 7,605 ▼0.2 % DOW 52,074 ▼0.66 % NASDAQ 26,138 ▼0.18 % NAFTA 103.58 ▲2.16 % ARI 4,328 ▼0.54 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Kosova pret nesër vendimin e Hagës për Hashim Thaçin: prokuroria kërkon 45 vjet burg Tomë Gashi: Presim aktgjykim lirues për ish-krerët e UÇK-së, Gjykata Speciale mos të bie në lajthitje të provave nga Serbia Student i Fakultetit Juridik në Beograd thirret në “bisedë informative” nga policia, një ditë pas dorëzimit të listës në RIK “Tirana me kokë të prerë” / Rama reagon pas vendimit për Veliajn: Kalvar unik në Europë! Kryetari i pagëzuar “Top secret-kopje e vërtetuar” – Policia fton qytetarët për kujdes ndaj mesazheve mashtruese
Menu
Bota

ITALI – Senati miraton reformën zgjedhore të Melonit, opozita kundërshton

· 2 min lexim
– Senati

– Senati italian miratoi sot një reformë të kontestuar të ligjit zgjedhor, pavarësisht kundërshtimit të ashpër të opozitës, sipas Reuters.

Kundërshtarët politikë akuzuan kryeministren Giorgia Meloni se po ndryshon rregullat zgjedhore për të rritur shanset e saj për të fituar një mandat të ri në zgjedhjet e vitit të ardhshëm.

Koalicioni konservator i Melonit, ku bëjnë pjesë Vëllezërit e Italisë, Lidhja dhe Forza Italia, ka propozuar një sistem tërësisht proporcional, i cili do t’i garantonte një shumicë parlamentare çdo aleance që fiton më shumë se 42% të votave.

Reforma duhet të marrë ende miratimin përfundimtar të Dhomës së Deputetëve, dhomës së ulët të parlamentit italian.

Sipas sistemit aktual, shumica e deputetëve dhe senatorëve zgjidhen përmes përfaqësimit proporcional, ndërsa një e treta e tyre zgjidhet në zona elektorale ku fiton kandidati me më shumë vota.

Analistët vlerësojnë se kjo mënyrë mund të favorizojë opozitën e qendrës së majtë.

Reforma synon të heqë sistemin e zonave njëemërore dhe të vendosë një model tërësisht proporcional, të shoqëruar me një bonus mandatesh për aleancën që kalon pragun prej 42% të votave.

Koalicioni qeverisës argumenton se ndryshimi do të garantonte stabilitet politik në një vend të njohur për qeveritë jetëshkurtra. Meloni mori detyrën në vitin 2022 dhe këtë muaj u bë kryeministrja që ka drejtuar qeverinë më jetëgjatë të Italisë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu