S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 94.70 ▲1.87%
ARI 4,717 ▼0.77%
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,655 ▼ -0.62% ETH $2,322 ▼ -2.95% XRP $1.4157 ▼ -2.63% SOL $85.6000 ▼ -3.29%
S&P 500 7,138 ▲1.05 % DOW 49,490 ▲0.69 % NASDAQ 24,658 ▲1.64 % NAFTA 94.70 ▲1.87 % ARI 4,717 ▼0.77 % S&P 500 7,138 ▲1.05 % DOW 49,490 ▲0.69 % NASDAQ 24,658 ▲1.64 % NAFTA 94.70 ▲1.87 % ARI 4,717 ▼0.77 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Vrapçisht, ndalohen tre femra Ju kujtohet Flamini? Pasi la futbollin u bë biznesmen dhe tani vlen 11 miliardë euro Play-off NBA/ OKC fiton ndeshjen e dytë me Phoenix, Detroit barazon serinë me Orlando-n falë një fitoreje historike Integrimi, Balla i drejtohet PD-së: Shqipëria i ka përmbushur të gjitha detyrimet. Hiqni dorë nga balta, momenti të punojmë bashkë Bozdo kërkon interpelancë urgjente me ministrin Karakaçi, Peleshi: Do shqyrtohet në seancën e radhës
Sporti

Italia luan kartën e fundit, kërkon t’i marr vendin Iranit në Botëror, vjen kërkesa zyrtare për FIFA-n

· 2 min lexim

Nuk ia dolën të kualifikohesh nga fusha për në Botëror, por Italia po luan edhe kartën e fundit, atë politike, për të qenë pjesë e “FIFA2026”. Financial Time vjen me një version që po bën jo pak zhurmë, ku sipas medias prestigjioze, Pauolo Zampolli, i dërguar special i Donald Trump i ka kërkuar FIFA-s që […]

Nuk ia dolën të kualifikohesh nga fusha për në Botëror, por Italia po luan edhe kartën e fundit, atë politike, për të qenë pjesë e “FIFA2026”. Financial Time vjen me një version që po bën jo pak zhurmë, ku sipas medias prestigjioze, Pauolo Zampolli, i dërguar special i Donald Trump i ka kërkuar FIFA-s që të zëvendësojë Iranin me Italinë në Botërorin që do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë:

“Konfirmoj se i kam sugjeruar si Trump ashtu edhe Infantinos që të zëvendësojnë Iranin me Italinë në Botëror. Do të ishte fantastike të shihnim Italinë, 4 herë fituese e Botërorit, në FIFA2026”

, u shpreh Zampolli në një intervistë për Financial Time.

Paolo Zampolli nuk është një emër i panjohur, përkundrazi, është një personazh me një influencë shumë të lartë, një biznesmen shumë pranë Donald Trump. Të gjithë karrierën e tij e ka kaluar mes modës dhe pasurive të paluajtshme, njihet gjithashtu edhe si njeri u cili solli Melania Trump në shoqërinë newyorkese në vitet 90.

Kjo kërkesë e tij, lexohet nga mediat si një përpjekje për të afruar Giorgia Meloni sërish me Donald Trump, por kjo është një kërkesë e pa bazë, dhe ka shumë pak gjasa që të ndodhë, për më tepër që Irani është shprehur gati për të qenë prezent në Botëror, por fillimisht kërkojnë garanci nga vendi organizator, SHBA.

Sipas mediave, Irani do të zhvillojë fazën përgatitore në Turqi, në Antalya, por mbetet për t’u parë se si do të vijojë situata politike këtë periudhë.

