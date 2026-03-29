29 Mar 2026
Irani “godet” AWACS-et dhe avionët cisternë amerikanë Trump propozon zëvendësimin e Obamacare me pagesa direkte për qytetarët Zbulohet magazina e drogës në Shijak, 4 të arrestuar, një prej tyre punonjës i OSHEE-së Tensione në Jerusalem, policia izraelite pengon Patriarkun Latin të hyjë në Varrin e Shenjtë, reagon ashpër Italia Italia ruan pozicionin si investitori i dytë më i madh në Shqipëri
Ekonomia

Italia ruan pozicionin si investitori i dytë më i madh në Shqipëri

Italia ka ruajtur pozicionin si investitori i dytë më i madh i huaj në Shqipëri për të dytin vit radhazi gjatë vitit 2025, me një fluks investimesh që arriti në 187 milionë euro.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, investimet italiane kanë shënuar një rënie prej 6,5% krahasuar me një vit më parë, duke reflektuar një tkurrje të flukseve të reja, të cilat janë përqendruar kryesisht në sektorin e shërbimeve.

Investimet italiane kryesojnë në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë tonë si në atë financiar, të bankave dhe të shërbimeve.

Rritja e investimeve nuk lidhet vetëm me hyrjet e reja të kapitalit, por edhe me riinvestimin e fitimeve nga kompanitë ekzistuese dhe zgjerimin e aktivitetit të tyre në tregun shqiptar.

Italia mbetet një nga partnerët kryesorë ekonomikë të Shqipërisë, me një prani të konsoliduar në disa sektorë, veçanërisht në shërbime, industri dhe tregti, duke kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e punësimit në vend.

e.xh/a.f/

