Ivanovski: Linja hekurudhore Zelenikovë-Shkup vihet në funksion nga shtatori
Punimet ndërtimore në linjën e parë të Trenit të Qytetit nga Zelenikova deri në Stacionin e Ri Hekurudhor po përfundojnë. Treni i qytetit në këtë linjë do të vihet në funksion nga shtatori, thotë në një intervistë për “Prizma.mk”, drejtori i Hekurudhat e Maqedonisë, Sinisha Ivanovski.
“Aktualisht, punimet ndërtimore janë aktive nga Zelenikova deri në stacionin kryesor hekurudhor, me një gjatësi prej rreth 25 kilometrash. Kjo është një linjë ekzistuese, pjesë e korridorit 10 dhe ka qenë në funksion për një kohë të gjatë, por jo siç duhet të jetë. Seksioni po rindërtohet, e gjithë linja është çmontuar plotësisht, një pjesë e traversave janë zëvendësuar me traversa betoni, dhe pjesa tjetër, drejt Shkupit, me traversa të reja prej druri.
Ne kemi kryer testime dhe besojmë se pas përfundimit të plotë të punimeve ndërtimore deri në fund të qershorit, do të jetë e mundur të ngasim përsëri me shpejtësinë e projektuar prej 80 km/orë, për trafikun e pasagjerëve. Pastaj do të ketë testime shtesë, por në parim, kjo linjë për trenin e qytetit duhet të jetë në funksion të plotë nga shtatori”, thekson Ivanovski.
Pastaj ai shton se për pjesët drejt Ilindenit dhe Gjorçe Petrovit, pjesa e ndërtimit do të jetë e ngjashme.
“Në të dyja vendet ekziston një hekurudhë ekzistuese, por ndryshe nga ajo në Zelenikovë, në këto pjesë nuk ka trafik dhe ato janë në gjendje shumë të keqe. Ne tashmë kemi shpallur një procedurë për të dy projektet, dhe nëse arrijmë ta përfundojmë projektimin deri në shtator, menjëherë do të ketë një njoftim për përzgjedhjen e një kontraktori për të dyja itineraret, në mënyrë që të fillojmë në fund të vitit 2026 dhe t’i përfundojmë ato deri në fund të vitit 2027.
Në ribalancimin e buxhetit, kërkuam që këto fonde të jenë në programin e zhvillimit, një pjesë në vitin 2026, një pjesë në vitin 2027 dhe ndoshta një pjesë në vitin 2028 dhe shpresojmë se do të miratohen, prioritet i qeverisë është të ketë një tren qyteti”, thotë Ivanovski./Telegrafi/
