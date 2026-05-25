Tiranë 30°C · Pjesërisht vranët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,429 ▲ +0.21% ETH $2,118 ▼ -0.33% XRP $1.3586 ▼ -0.77% SOL $85.8800 ▼ -0.66%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
“Amnistitë e përsëritura po dëmtojnë disiplinën fiskale” “Interesi i bizneseve për faljen e detyrimeve, më i lartë se për ‘Paqen Fiskale’” Burgjet e Shqipërisë si dyqane celularësh/ Bastisen qelitë e Shkodrës: Ja sa telefona u gjetën! Ivanovski: Linja hekurudhore Zelenikovë-Shkup vihet në funksion nga shtatori Kontrolle në IEVP Shkodër, gjendjen 3 telefona në ambjentet e dusheve dhe në lavanderi
Menu
Maqedonia

Ivanovski: Linja hekurudhore Zelenikovë-Shkup vihet në funksion nga shtatori

· 2 min lexim

Punimet ndërtimore në linjën e parë të Trenit të Qytetit nga Zelenikova deri në Stacionin e Ri Hekurudhor po përfundojnë. Treni i qytetit në këtë linjë do të vihet në funksion nga shtatori, thotë në një intervistë për “Prizma.mk”, drejtori i Hekurudhat e Maqedonisë, Sinisha Ivanovski.

“Aktualisht, punimet ndërtimore janë aktive nga Zelenikova deri në stacionin kryesor hekurudhor, me një gjatësi prej rreth 25 kilometrash. Kjo është një linjë ekzistuese, pjesë e korridorit 10 dhe ka qenë në funksion për një kohë të gjatë, por jo siç duhet të jetë. Seksioni po rindërtohet, e gjithë linja është çmontuar plotësisht, një pjesë e traversave janë zëvendësuar me traversa betoni, dhe pjesa tjetër, drejt Shkupit, me traversa të reja prej druri.

Ne kemi kryer testime dhe besojmë se pas përfundimit të plotë të punimeve ndërtimore deri në fund të qershorit, do të jetë e mundur të ngasim përsëri me shpejtësinë e projektuar prej 80 km/orë, për trafikun e pasagjerëve. Pastaj do të ketë testime shtesë, por në parim, kjo linjë për trenin e qytetit duhet të jetë në funksion të plotë nga shtatori”, thekson Ivanovski.

Pastaj ai shton se për pjesët drejt Ilindenit dhe Gjorçe Petrovit, pjesa e ndërtimit do të jetë e ngjashme.

“Në të dyja vendet ekziston një hekurudhë ekzistuese, por ndryshe nga ajo në Zelenikovë, në këto pjesë nuk ka trafik dhe ato janë në gjendje shumë të keqe. Ne tashmë kemi shpallur një procedurë për të dy projektet, dhe nëse arrijmë ta përfundojmë projektimin deri në shtator, menjëherë do të ketë një njoftim për përzgjedhjen e një kontraktori për të dyja itineraret, në mënyrë që të fillojmë në fund të vitit 2026 dhe t’i përfundojmë ato deri në fund të vitit 2027.

Në ribalancimin e buxhetit, kërkuam që këto fonde të jenë në programin e zhvillimit, një pjesë në vitin 2026, një pjesë në vitin 2027 dhe ndoshta një pjesë në vitin 2028 dhe shpresojmë se do të miratohen, prioritet i qeverisë është të ketë një tren qyteti”, thotë Ivanovski./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë