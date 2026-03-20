Izraeli thotë se rafineria e naftës në Haifa është goditur nga një sulm me raketa iraniane
Ministri izraelit i Energjisë, Eli Cohen, thotë se nuk janë raportuar "dëme të konsiderueshme" pas sulmit iranian ndaj rafinerisë së naftës në Haifa
Izraeli thotë se një rafineri nafte në qytetin verior të Haifës është goditur nga një sulm me raketa iraniane, por nuk u raportuan dëme “të konsiderueshme”, ndërsa Teherani vazhdon të hakmerret në të gjithë rajonin për sulmet në infrastrukturën e tij energjetike.
Në një deklaratë të enjten, Ministri i Energjisë Eli Cohen tha se energjia elektrike u ndërpre për pak kohë si rezultat i sulmit në objektin e Oil Refineries Ltd përpara se të rikthehej për shumicën e klientëve.
“Dëmtimi në rrjetin e energjisë në veri është i lokalizuar dhe jo i rëndësishëm,” tha Cohen.
“Gjithashtu, në breshërinë drejt veriut, nuk pati dëme të konsiderueshme në vendet e infrastrukturës izraelite.”
Irani ka kryer një valë sulmesh me raketa dhe dronë në të gjithë Lindjen e Mesme që kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën një luftë kundër vendit në fund të muajit të kaluar.
Këtë javë, Teherani shënjestroi disa objekte nafte dhe gazi në rajonin e Gjirit në përgjigje të një sulmi izraelit në fushën e tij të gazit në det të hapur në Parsin Jugor të mërkurën.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi tha të enjten se vendi i tij do të tregonte “ZERO përmbajtje” nëse infrastruktura e tij goditet përsëri, pasi sulmi izraelit në fushën e gazit në Parsin Jugor vazhdoi të nxiste dënimin.
Duke raportuar nga kryeqyteti iranian, Teherani, Ali Hashem i Al Jazeera tha se Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) konfirmuan se qëlluan drejt Haifës dhe Ashdodit, një qytet në Izraelin jugor.
“Iranianët po thonë se kjo është në hakmarrje për sulmet në objektin South Pars,” tha Hashem.
Nuk ishte menjëherë e qartë nëse objekti i Ashdodit u godit.
Veçmas të enjten, shërbimi i shpëtimit i Izraelit tha se katër persona u plagosën në një sulm me raketa në Kiryat Shmona, një qytet në Izraelin verior, pranë kufirit me Libanin.
Mjekët thanë se trajtuan një burrë 60-vjeçar në gjendje të rëndë me lëndime nga shrapnela; një grua 68-vjeçare me lëndime në kokë dhe dy burra në të 20-at me plagë nga shrapnela.
Përveç sulmeve të saj ndaj Iranit, ushtria izraelite ka nisur një sulm të intensifikuar ajror dhe tokësor në Liban që nga fillimi i marsit, duke vrarë më shumë se 1,000 njerëz.
Sulmet izraelite në Liban filluan pasi grupi i armatosur libanez Hezbollah lëshoi raketa në Izraelin verior në përgjigje të vrasjes së Udhëheqësit Suprem Iranian Ajatollah Ali Khamenei më 28 shkurt, dita e parë e luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
Hezbollah ka lëshuar një seri breshërish raketash në Izraelin verior në përgjigje të sulmeve vdekjeprurëse të ushtrisë izraelite në të gjithë Libanin.
