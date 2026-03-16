☁️
Tiranë 6°C · Vranët 16 March 2026
S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 99.55 ▲0.85%
ARI 5,017 ▼0.88%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681 EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
₿ CRYPTO
BTC $73,859 ▲ +3.3% ETH $2,262 ▲ +7.55% XRP $1.4781 ▲ +4.4% SOL $93.4300 ▲ +5.97%
16 Mar 2026
Breaking
Menu
Bota

Japonia bën thirrje për paqe dhe stabilitet në Ngushticën e Hormuzit

· 1 min lexim

Ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Pete Hegseth, gjatë së cilës ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Strait of Hormuz dhe në Lindjen e Mesme. Lajmi është bërë i ditur nga transmetuesi publik japonez NHK.

Gjatë bisedës, Hegseth informoi Koizumin për zhvillimet më të fundit në rajon dhe e siguroi se lufta kundër Iranit nuk do të sjellë ndryshime në praninë e forcave amerikane në Japoni.

Ai gjithashtu riafirmoi angazhimin e Uashingtonit për të forcuar kapacitetet parandaluese dhe reagimin ushtarak të aleancës SHBA-Japoni.

Nga ana e tij, Koizumi theksoi se Tokio synon të vazhdojë komunikimin e ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe me palët e tjera të përfshira, raportoi NHK.

Biseda telefonike vjen në një moment kur Donald Trump u ka bërë thirrje aleatëve të SHBA-së, përfshirë Japoninë, që të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë detare jetike për furnizimin global me energji.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu