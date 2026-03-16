Japonia bën thirrje për paqe dhe stabilitet në Ngushticën e Hormuzit
Ministri japonez i Mbrojtjes, Shinjiro Koizumi, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan, Pete Hegseth, gjatë së cilës ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Strait of Hormuz dhe në Lindjen e Mesme. Lajmi është bërë i ditur nga transmetuesi publik japonez NHK.
Gjatë bisedës, Hegseth informoi Koizumin për zhvillimet më të fundit në rajon dhe e siguroi se lufta kundër Iranit nuk do të sjellë ndryshime në praninë e forcave amerikane në Japoni.
Ai gjithashtu riafirmoi angazhimin e Uashingtonit për të forcuar kapacitetet parandaluese dhe reagimin ushtarak të aleancës SHBA-Japoni.
Nga ana e tij, Koizumi theksoi se Tokio synon të vazhdojë komunikimin e ngushtë me Shtetet e Bashkuara dhe me palët e tjera të përfshira, raportoi NHK.
Biseda telefonike vjen në një moment kur Donald Trump u ka bërë thirrje aleatëve të SHBA-së, përfshirë Japoninë, që të dërgojnë anije luftarake për të mbajtur të hapur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë detare jetike për furnizimin global me energji.
