Java e 26-të: Dueli Miami–Nashville, Lewandowski dhe ngritja e Cavan Sullivan
Java e 26-të e MLS sjell duele vendimtare për renditjet dhe garën për tituj: takimet kryesore janë Inter Miami kundër Nashville, Chicago Fire me New England Revolution dhe San Diego FC me Philadelphia Union. Çdo ndeshje ka përmasa të ndryshme — nga rivalitetet rajonale te ndikimi i yjeve të mëdhenj — dhe pasojat në garën për Supporters’ Shield dhe vendet play-off priten të jenë të mëdha.
Siç raporton mlssoccer, Inter Miami dhe Nashville kanë ndërtuar një rivalitet të fortë dhe kjo përballje vjen me implikime direkte për kreun e Supporters’ Shield. Miami hyn me sulmin më produktiv në ligë dhe me Lionel Messi në krye, i cili ka 31 kontribute në gola këtë sezon (18 gola/13 asistime); Luis Suárez ka gjithashtu shifra të larta (12 gola/8 asistime), ndërsa Casemiro ka shënuar në tre ndeshjet e fundit. Nga ana tjetër, Nashville kryeson renditjen me një avantazh prej shtatë pikësh dhe duket në rrugën për të sfiduar rekordin të pikëve për sezon — rekord ky i vendosur nga Miami në 2024. Coyotes kanë fituar ndaj Miami dy herë këtë sezon, përfshirë eliminimin në rundin e 16-ave të Concacaf Champions Cup 2026 dhe fitoren 4-1 në GEODIS Park në kampionat; treshja sulmuese Hany Mukhtar, Sam Surridge dhe Cristian Espinoza kanë qenë shumë efektivë kolektivisht (26 gola/19 asistime), dhe përforcimet verore si Elias Saad i kanë dhënë skuadrës dimensione të reja.
Chicago Fire mbërrin në ndeshje me New England pas formës pozitive të Robert Lewandowski, i cili renditet me një seri tre ndeshjesh me gola dhe ka shënuar një vole spektakolar kundër Miami; ai ka 6 gola dhe 2 asistime në tetë-nëntë paraqitje të para me Fire në MLS. Skuadra synon një vend në katërshe për të siguruar avantazhin e fushës në play-off, ndërsa New England, nën drejtimin e Marko Mitrović, vazhdon të mbetet një nga rivalët kryesorë të Konferencës Lindore falë formës së Carles Gil (10 gola/8 asistime) dhe ndikimit të shpejtë të Jack Harrisonit, që tashmë ka dhënë gjashtë asistime pas ardhjes nga Leeds United. Portieri Matt Turner dhe talenti i ardhur nga akademia Peyton Miller shtojnë peshë në skuadrën e Revs.
Në përballjen mes San Diego FC dhe Philadelphia Union, vëmendja është drejtuar te 16-vjeçari Cavan Sullivan, që ka dhuruar tre asistime në fitoren 5-0 ndaj 10-she Cincinnati dhe ka regjistruar në total nëntë kontribute në gola (3 gola/6 asistime) gjatë një serie prej gjashtë ndeshjesh. Philadelphia ka ngjitur pozita nga vendi i fundit në Lindje dhe është aktualisht në zonën e play-off pas nëntë ndeshjesh pa humbje që pas Botërorit (7 fitore, 2 barazime); rikthimi i vëllait Quinn Sullivan pas dëmtimit të ACL dhe ngjitja e Neil Pierre forcësojnë ekipin. San Diego, që renditet në vendin e nëntë, mbështetet te Anders Dreyer (9 gola/11 asistime) dhe përforcimet si Elias Achouri dhe Cédric Bakambu që kanë nisur të japin kontribute.
Me shumë skuadra në formë dhe emra të mëdhenj që po bëjnë diferencën, ndeshjet e javasë së 26-të pritet t’i sqarojnë më tej pretendentët për tituj dhe vendet e play-off; Sipas mlssoccer, ky renditje i ngushtuar dhe përplasjet mes liderëve do të jenë vendimtare për vazhdimësinë e sezonit.
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