Robert Lewandowski dhe Chicago Fire presin New England Revolution në Soldier Field
Chicago Fire FC do të presë New England Revolution të dielën, 13 shtator, në Soldier Field në Chicago në një përballje që mund të ndikojë në renditjen e Konferencës Lindore në prag të fazës së play-off. Chicago renditet e katërta me 39 pikë (11 fitore, 6 humbje, 6 barazime) dhe erdhi në këtë ndeshje pas një barazimi 1-1 ndaj Inter Miami CF, një ndeshje që tërhoqi një publik rekord për skuadrën në stadium. Robert Lewandowski shënoi golin e ekipit në atë takim, duke qenë shumë i efektshëm që nga ardhja e tij gjatë verës.
Siç raporton mlssoccer, lojtarë që duhen ndjekur janë vetë Robert Lewandowski — një nga sulmuesit më të shquar të brezit të tij, me mbi 700 gola në karrierë dhe i transferuar nga FC Barcelona — dhe Philip Zinckernagel, që u bë lojtar i përcaktuar i skuadrës dhe ka dhënë kontributin e tij në gola dhe asistime. Gardiani i shtëpisë Chris Brady, pjesë e përzgjedhjes së SHBA-së për Kupën e Botës 2026, ka pasur paraqitje të mirë, ndërsa mesfushori suedez Anton Salétros është pjesë e rëndësishme e projektit të ekipit. Tek New England, kapiteni Carles Gil mbetet boshti i sulmit me dhjetë gola dhe tetë asistime, ndërsa Jack Harrison, i ardhur nga Leeds United, dhe Dániel Gazdag, i sapo firmosur pas largimit nga Columbus, kanë shqetësuar rivalët që në debutim. Portieri Matt Turner ka rifirmosur huazimin nga Lyon, dhe talenti i rritur në akademi Peyton Miller ka marrë besim me kontratë të re.
Me Lewandowskin në krye, Chicago është në një seri prej shtatë ndeshjesh pa humbje në MLS. Që nga ardhja e tij, skuadra ka shënuar 6 fitore, 2 humbje dhe 4 barazime në të gjitha kompeticionet; në tre ndeshjet e fundit polaku ka realizuar 3 gola dhe dhuruar 2 asistime, duke nxitur edhe formën e partnerëve si Maren Haile-Selassie. New England renditet aktualisht e treta me 40 pikë (12 fitore, 8 humbje, 4 barazime) dhe erdhi pas një fitoreje 2-1 në transfertë ndaj New York City FC, ku Gil zhbllokoi takimin nga pika e penalltisë dhe Gazdag shënoi në kohën shtesë për të siguruar tre pikët.
Ndeshja pritet të vendosë shumë për pozicionet e larta në Konferencën Lindore dhe për ambiciet e të dyja ekipeve për play-off; Sipas mlssoccer, rezultatet e këtyre dy skuadrave në javët e ardhshme mund të përcaktojnë nëse do të luftojnë për vendet e para në fazën finale të kampionatit.
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