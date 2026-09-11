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MLS

Nashville SC ndryshon kursin ndaj Inter Miami në 2026

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Kënaqësitë tradicionale jug-lindore që prej kohësh ishin ngjyrosur në rozë kanë ndryshuar dukshëm këtë vit, teksa Nashville SC ka marrë kontrollin ndaj Inter Miami CF. Të dyja ekipet takohen sërish këtë të shtunë në ndeshjen e Matchday 26, e cila do të luhet në stadiumin e ri të Miami dhe nis në orën 19:30 ET (Apple TV).

Siç raporton mlssoccer, rivaliteti mori një kthesë të rëndësishme në Concacaf Champions Cup, kur përballja në raundin e 16-ave nisi me barazimin 0-0 në GEODIS Park. Në ndeshjen e kthimit në Florida, Lionel Messi hapi serinë e golave me golin e 900-të të karrierës së tij në minutën e shtatë, por golin e barazimit në pjesën e dytë e shënoi Cristian Espinoza, dhe Nashville përparoi më tej me anë të rregullave të barazimit jashtë fushe. Pronësia e Miami shprehu hapur synimin për të fituar këtë kompeticion dhe veproi në treg për t’i realizuar ambiciet, ndërsa Nashville më pas eliminoi Club América në çerekfinale dhe u ndal nga Tigres UANL në gjysmëfinale.

Ndeshja e parë e sezonit të rregullt këtë vit u zhvillua më 15 gusht në GEODIS Park, ku liderët për Supporters’ Shield fituan 4-1. Hany Mukhtar realizoi dy gola, ndërsa Andy Nájar dhe Sam Surridge shtuan nga një të tillë; portieri Brian Schwake priti një penallti të Messit në pjesën e parë dhe ndihmoi në sigurimin e fitores. Pas asaj ndeshjeje, Nashville theu hendekun duke krijuar një diferencë prej nëntë pikësh ndaj Miami në garën për Supporters’ Shield dhe në renditjen e Konferencës Lindore.

Sipas mlssoccer, sfida e së shtunës në stadiumin e ri të Miami do të japë një tregues të qartë nëse dominimi i Nashville gjatë 2026-ës do të vazhdojë, apo nëse Inter Miami do të rikthehet për të ngushtuar diferencat.

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