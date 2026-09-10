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Moda

Jo, nuk është Cindy Crawford — është vajza e saj, Kaia Gerber

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Kaia Gerber po ecën hap pas hapi në botën e së ëmës. Më herët këtë vit ajo u shfaq në serialin e ri të FX, The Shards, i bazuar në romanin me të njëjtin emër të Bret Easton Ellis dhe prodhuar nga Ryan Murphy; seriali i frikës për adoleshentë zhvillohet në vitet 1980, të njëjtat që shënuan ngritjen e Cindy Crawford si supermodele.

Siç raporton Harper’s Bazaar, Gerber u pa duke zbritur në setin e Jimmy Kimmel Live! një pasdite të mesjavës, duke u dukur si një reflektim i Cindy Crawford me një minifustan të bardhë të ngushtë prej lëkure me shkëlqim, me rripa të hollë në sup, dekolte të ulët dhe qepje të dukshme që krijonin një model kryq; stilistja Emma Jade Morrison e shoqëroi me mule të përputhshme me gisht të hapur, një çantë të zezë krahut dhe syze të mëdha dramatike. Për flokët, Gregory Russell realizoi një blowout voluminoz të frymëzuar nga vitet ’80, me valë të lëvizshme kafe dhe nuanca të artë, të mbledhura në njërën anë.

Roli i saj në The Shards dhe ky imazh publik tregojnë se Kaia po kanalizon periudhën kur nëna e saj u bë ikonë e modës, duke rikthyer elemente të stilit klasik të supermodeleve. Kombinimi i fustanit të shkurtër dhe flokëve voluminozë i dha shfaqjes një nuancë nostalgjie që referon dekadën e të ’80-ave.

Sipas Harper’s Bazaar, ky imazh nënvizon se Kaia po ndërton një identitet të vetin, ndërsa gjithashtu reflekton trashëgiminë e familjes dhe stilin e njohur të Cindy Crawford.

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