Rihapet çështja e bujshme: Italiani akuzohet për vrasjen dhe djegien e trupit të shqiptarit
Gjykata e Kasacionit në Itali ka pranuar rekursin e Prokurorisë dhe ka urdhëruar rishqyrtimin në Apel të çështjes ndaj një 56-vjeçari italian, i dënuar për vrasjen e Nexhat Ramës, 40-vjeçarit shqiptar me origjinë nga Kosova.
Ngjarja e rëndë ndodhi më 29 gusht 2022 në Cologne, në provincën e Breshias, ku Rama kishte shkuar në servisin e të akuzuarit për t’i kërkuar kthimin e një borxhi prej 30 mijë eurosh.
Sipas rindërtimit të ngjarjes nga hetuesit, 56-vjeçari dyshohet se e ka qëlluar Ramën me armë zjarri në kokë. Më pas, sipas akuzës, ai ka përdorur automjetin e viktimës për të transportuar trupin, ndërsa makina është djegur në përpjekje për të eliminuar gjurmët e krimit.
Trupi i 40-vjeçarit u gjet më vonë në një zonë rurale të Colognes.
Në shkallën e parë të gjykimit, i pandehuri u dënua me 27 vite burg për vrasje me paramendim. Vendimi u ndryshua më pas në Apel, ku gjykata përjashtoi rrethanën e paramendimit, njohu rrethana lehtësuese dhe e uli dënimin në 14 vite burg.
Prokuroria e Përgjithshme e kundërshtoi vendimin e Apelit dhe e çoi çështjen në Gjykatën e Kasacionit. Kjo e fundit ka vendosur që pjesa përkatëse e vendimit të Apelit të rishqyrtohet.
Procesi i ri do të zhvillohet në Gjykatën e Apelit në Venecia, ku do të vlerësohet edhe një herë nëse vrasja e Nexhat Ramës ka qenë e paramenduar.
Prokuroria kishte kërkuar burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja e të akuzuarit kishte kërkuar pafajësinë e tij. Tashmë, Gjykata e Apelit në Venecia do të shqyrtojë çështjen dhe do të vendosë nëse do të rikthehet rrethana e paramendimit dhe, si rrjedhojë, nëse dënimi i 56-vjeçarit italian duhet të rëndohet.
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