27 May 2026
John Travolta zbulon arsyen e beretës virale në Cannes Zbulohen nominimet e BET Awards 2026, Cardi B në krye të listës Kylie Minogue rrëfen betejën me kancerin Taylor Swift dhe Kelce: kontratë paramartesore para martesës? Blake Lively shfaqet në publik pas marrëveshjes me Justin Baldoni
John Travolta ka shpjeguar më në fund arsyen pas pamjes së tij të pazakontë me beretë në Festivalin e Filmit në Cannes 2026, pasi u komentua dhe u tall gjerësisht në rrjetet sociale.

Aktori i “Grease”, 72 vjeç, u shfaq gjatë fundjavës me disa versione të ndryshme të kapelës franceze, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe mediave.

Në një intervistë për CNN, Travolta tregoi se zgjedhja e stilit lidhej me debutimin e tij si regjisor në filmin “Propeller One-Way Night Coach”.

“Regjisorët e vjetër mbanin bereta dhe syze, dhe mendova: kjo është ajo që do bëj edhe unë,” u shpreh aktori.

Ai tha se donte të hynte plotësisht në rolin e regjisorit dhe të krijonte një kujtim të veçantë nga eventi.

“I thashë vetes: këtë herë je regjisor. Luaje rolin e një regjisori të vjetër klasik,” tregoi Travolta, duke shtuar se kishte kërkuar edhe fotografi të kineastëve të famshëm për frymëzim.

Sipas tij, pamja karakteristike do ta ndihmojë të kujtojë më qartë këtë moment të rëndësishëm në karrierën e tij.

“Kam mbi 50 vite në kinema dhe kur shoh pas, shumë evente më duken njësoj. Këtë herë do ta kujtoj menjëherë si periudhën e Cannes dhe filmit tim,” tha ai.

Megjithëse nuk përmendi emra konkretë, shumë fansa besojnë se Travolta mund të jetë frymëzuar nga regjisori i “The Godfather”, Francis Ford Coppola, i njohur për beretat e tij ikonike.

Aktori u shfaq fillimisht me një beretë blu gjatë udhëtimit me avionin e tij privat drejt Cannes, së bashku me vajzën Ella Bleu, 26 vjeç. Më pas ai parakaloi në tapetin e kuq me versione të tjera të kapelës, duke kombinuar stilin me syze dhe një mjekër të lyer në të zezë.

Pamja e tij shkaktoi reagime të shumta në internet, ku disa e kritikuan ashpër, ndërsa të tjerë e vlerësuan për guximin dhe stilin artistik.

 

