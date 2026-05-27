Zbulohen nominimet e BET Awards 2026, Cardi B në krye të listës
BET Awards 2026 ka publikuar zyrtarisht listën e nominimeve dhe në krye të saj qëndron Cardi B, e cila këtë vit ka siguruar plot gjashtë nominime.
Reperja amerikane do të garojë në disa nga kategoritë më të rëndësishme të eventit, përfshirë “Best Female Hip Hop Artist”, “Album of the Year”, “Best Collaboration” dhe “Viewers’ Choice”.
Pas saj renditen Kendrick Lamar dhe Mariah the Scientist me nga pesë nominime secili, ndërsa Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean dhe Latto kanë marrë nga katër nominime.
Një nga risitë më të komentuara të këtij edicioni është shtimi i dy kategorive të reja: “Fashion Vanguard Award” dhe “Pulse Award”.
Çmimi “Fashion Vanguard Award” do t’u jepet figurave që kanë ndikuar fuqishëm në industrinë e modës dhe kulturës pop, duke përdorur stilin si formë shprehjeje në muzikë, film, sport dhe jetën publike. Në këtë kategori janë nominuar emra të njohur si A$AP Rocky, Beyoncé, Rihanna, Zendaya, Bad Bunny, Teyana Taylor dhe Cardi B.
Ndërkohë, “Pulse Award” do të vlerësojë personalitetet dhe projektet digjitale që kanë ndikuar më shumë në kulturën online dhe në rrjetet sociale.
Në kategoritë muzikore, Kendrick Lamar përballet me Cardi B dhe Mariah the Scientist në “Best Collaboration” dhe “Viewers’ Choice”. Në garë për “Album of the Year” janë projektet muzikore të Cardi B, J. Cole, Bruno Mars, Tyler, the Creator, Clipse dhe Mariah the Scientist.
Sa i përket kinemasë dhe televizionit, në kategorinë “Best Actor” janë nominuar Denzel Washington, Michael B. Jordan dhe Anthony Mackie, ndërsa për “Best Actress” konkurrojnë Angela Bassett, Cynthia Erivo dhe Keke Palmer.
Edhe sporti ka emrat e tij të mëdhenj në listë, ku për “Sportswoman of the Year” janë nominuar Coco Gauff, Naomi Osaka dhe Angel Reese, ndërsa në kategorinë “Sportsman of the Year” garojnë LeBron James, Stephen Curry dhe Jalen Hurts.
Ceremonia e BET Awards 2026 do të mbahet më 28 qershor dhe do të transmetohet live në rrjetin BET dhe platformat e tjera të Paramount.
