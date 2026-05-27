Taylor Swift dhe Kelce: kontratë paramartesore para martesës?
Taylor Swift dhe Travis Kelce, thuhet se po përgatiten për një hap të madh në marrëdhënien e tyre, ndërsa një nga çështjet më të diskutuara mbetet nëse çifti do të firmosë apo jo një marrëveshje paramartesore.
Sipas raportimeve, me pasurinë e Taylor Swift që vlerësohet rreth 2 miliardë dollarë, ndërsa ajo e Travis Kelce mes 50 dhe 90 milionë dollarëve, një marrëveshje e tillë mund të ketë rëndësi të madhe për mbrojtjen e pasurive dhe investimeve të tyre.
Mediat e huaja raportojnë se vendi ku do të lidhet apo depozitohet një marrëveshje e mundshme mund të luajë rol kyç.
Çifti ka lidhje me disa shtete amerikane si Kalifornia, Rhode Island, Missouri, Kansas, Tennessee dhe New York-u, ku thuhet se po planifikojnë të martohen gjatë muajit korrik.
Ekspertët ligjorë vlerësojnë se disa shtete janë më të favorshme për marrëveshje të tilla.
Për shembull, Kansas konsiderohet një shtet që mbështet më shumë marrëveshjet paramartesore, ndërsa New York-u njihet për shqyrtim më të rreptë nga gjykatat.
Ndërkohë, raportime të tjera pretendojnë se Kelce organizoi një propozim romantik gjatë vitit të kaluar, ndërsa çifti po përgatit edhe një muaj mjalti luksoz, që sipas mediave mund të përfshijë Bahamas, Liqenin Como në Itali, Parisin, Rivierën Franceze dhe Kroacinë.
Megjithatë, as Taylor Swift dhe as Travis Kelce nuk kanë konfirmuar publikisht informacionet mbi martesën apo detajet e përgatitjeve.
