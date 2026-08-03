“Ju siguroj që nuk ngelem me barrë”, Kryemadhi flet pas ‘vizitës’ në SPAK: Mund të jenë thashethem
Ish-deputetja Monika Kryemadhi është paraqitur ditën e sotme në ambientet e Prokurorisë së Posaçme (SPAK), në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitjeje”. Pas daljes nga dyert e institucionit të posaçëm, ajo është ndalur për një prononcim për mediat, ku është pyetur lidhur me deklaratën e mëhershme të kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili kishte aluduar se zyrtare apo ish-zyrtare të qeverisë po tentojnë të shmangin masat e arrestit përmes shtatzënisë.
Duke e trajtuar situatën me nota të forta ironie dhe humori, Kryemadhi u shpreh prerë se ajo vetë garanton që nuk mbetet me barrë, ndërsa lëshoi një batutë se në këtë ritëm duket sikur po ngrihet një “mini-maternitet”, duke qenë se sipas saj e gjithë situata po shfrytëzohet për t’i shpëtuar drejtësisë.
“Me barrë nuk ngel!” – u shpreh ajo, duke shtuar se deklarata e Berishës mund të shihet si në kuadrin e thashethemit, por edhe atë të së vërtetës.
“Unë ju garantoj se me barrë nuk ngel. Këtë e them. Sigurisht që njerëzit, për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, mund të jenë thashetheme, por edhe të vërteta. Sa herë vjen në jetë një foshnje, është një gjë e mirë. Ndoshta, duke ditur që po shpopullojnë Shqipërinë, po ngrenë një mini-maternitet”, tha ai.
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