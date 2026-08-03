Brenda një nate 17.000 persona janë larguar nga Maqedonia për në Greqi
Më shumë se 17,000 persona janë larguar nga Maqedonia në 24 orët e fundit përmes pikave kufitare Bogorodicë dhe Dojran drejt Greqisë, ndërsa rreth 16,000 pasagjerë kanë hyrë në vend në të njëjtën periudhë, sipas të dhënave të fundit nga Ministria e Brendshme.
Për shkak të frekuencës së shtuar të automjeteve, në të dy pikat kufitare u formuan radhë të gjata gjatë gjithë ditës, me mbingarkesën më të madhe të vërejtur në Dojran, ku konvoji i automjeteve u shtri nëpër Star Dojranin.
Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, 5.864 shtetas të RMV-së kanë hyrë në Maqedoni në pikën kufitare “Bogorodicë” midis djeshme dhe sot në mesditë, dhe 5.948 kanë dalë. Gjatë së njëjtës periudhë, në vend kanë hyrë 10.249 shtetas të huaj, ndërsa 11.648 kanë dalë nga vendi.
Në pikën kufitare Dojran u regjistruan 399 hyrje dhe 1.104 dalje të shtetasve të RMV-së. Ndër shtetasit e huaj, 1.295 persona hynë në vend dhe 1.174 dolën./Telegrafi/
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