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03 Aug 2026
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Java Botërore e Ushqyerjes me Gji

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Java Botërore e Ushqyerjes me Gji

Organizata e Kombeve të Bashkuara e ka përcaktuar javën e parë të gushtit si Java Botërore e Ushqyerjes me Gji.

OKB konsideroi ushqyerjen me gji si investim në shëndetin e fëmijës, të nënës dhe të gjithë shoqërisë. Edicioni i vitit 2026 zhvillohet me temën “Ushqyerja me gji për një fillim të qëndrueshëm në jetë: të forcojmë atë që funksionon”. Kjo temë  u bën thirrje qeverive, institucioneve shëndetësore, vendeve të punës, komuniteteve, organizatave të shoqërisë civile dhe familjeve të bashkëpunojnë për të forcuar “Zinxhirin e Ngrohtë të Mbështetjes” për nënat dhe foshnjat.

OKB thotë se, sot, dihet qartë se cilat ndërhyrje japin rezultate. Sfida nuk është më të zbulojmë se çfarë funksionon, por të investojmë mjaftueshëm për t’i zbatuar këto masa në shkallë të gjerë. Studimet tregojnë se këshillimi i ofruar në institucionet shëndetësore, në komunitet dhe në familje mund të rrisë me 58% normën e ushqyerjes ekskluzive me gji.

Fushatat e informimit në media, të kombinuara me këshillimin dhe mobilizimin e komunitetit, kanë dëshmuar gjithashtu efektivitet, duke rritur me 17% normën e ushqyerjes ekskluzive me gji.

Po aq i rëndësishëm është edhe zbatimi i Kodit Ndërkombëtar për Marketingun e Zëvendësuesve të Qumështit të Gjirit. Vendet që kanë legjislacion në përputhje me këtë kod raportojnë mesatarisht 54% ushqyerje ekskluzive me gji, krahasuar me vetëm 24% në vendet ku mungojnë masa ligjore.

Leja e paguar e lehonisë është një tjetër faktor kyç. Sipas studimeve, ajo shoqërohet me një rritje prej 52% të ushqyerjes ekskluzive me gji. Gjithashtu, politikat mbështetëse në vendin e punës, si hapësirat për ushqyerje ose nxjerrje të qumështit dhe oraret fleksibël, ndikojnë ndjeshëm në rritjen e normave të ushqyerjes me gji.

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