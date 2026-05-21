EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
Maqedonia

Kallëzim penal ndaj dy zyrtarëve policor, rrahën një person të arrestuar

· 2 min lexim

Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se janë ngritur kallëzime penale kundër dy zyrtarëve të policisë për përdorim të forcës së tepërt fizike ndaj një personi të arrestuar. Bëhet fjalë për policët D.S. dhe M.S. nga Njësia e Policisë Ndërhyrëse në SPB Shkup.

“Departamenti për Kontroll të Brendshëm, Hetime Penale dhe Standarde Profesionale në Ministrinë e Brendshme ka ngritur kallëzim penal kundër D.S. dhe M.S. në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “ngacmim gjatë kryerjes së detyrës””.

“Të pandehurit, oficerë policie në Njësinë e Policisë Ndërhyrëse në SPB Shkup, më 19.04.2026 rreth orës 03:00 gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, kanë përdorur forcë të tepërt fizike dhe kanë shkaktuar lëndime ndaj një personi të privuar nga liria”, njofton MPB.

Departamenti për Kontroll të Brendshëm do të paraqesë propozim kundër oficerëve të policisë për të filluar një procedurë për të përcaktuar përgjegjësinë për shkelje të disiplinës së punës.

