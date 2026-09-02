Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 02 September 2026
S&P 500 7,671 ▲0.52%
DOW 53,091 ▲0.61%
NASDAQ 26,217 ▲0.45%
NAFTA 90.94 ▲0.8%
ARI 4,430 ▲0.75%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,236 ▼ -0.11% ETH $2,388 ▼ -1.26% XRP $1.3455 ▼ -1.07% SOL $99.3000 ▼ -0.66%
S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 % S&P 500 7,671 ▲0.52 % DOW 53,091 ▲0.61 % NASDAQ 26,217 ▲0.45 % NAFTA 90.94 ▲0.8 % ARI 4,430 ▲0.75 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
Rey Manaj shpërthen me dopietë, sulmuesi kuqezi i jep skuadrës pikën në barazimin 2-2 SHBA – Ligj i ri në Nju Jork: Asnjë klient nuk mund të refuzohet për tipin e flokëve Inteligjenca artificiale nuk do të përdoret më në shkollat fillore të New Yorkut Kanceri i gjirit: Inteligjenca artificiale mund të parashikojë ecurinë e tumorit Aleanca për Shqiptarët: Vlen, ku jeni tani?
Menu
Bota

Kanceri i gjirit: Inteligjenca artificiale mund të parashikojë ecurinë e tumorit

· 2 min lexim
Inteligjenca artificiale

– Dy studime të reja të publikuara në revistën shkencore “The Lancet Oncology” tregojnë se inteligjenca artificiale (IA) mund të ndihmojë në parashikimin e ecurisë së kancerit të gjirit, me rezultate të krahasueshme me vlerësimet e patologëve.

Studimet u kryen nga një ekip ndërkombëtar studiuesish, të udhëhequr nga Prof. Sherene Loi, onkologe dhe studiuese e kancerit të gjirit në Qendrën “Peter MacCallum” për Kancerin, në Melburn të Australisë.

Në studimin e parë “CATALINA”, studiuesit analizuan të dhëna nga shtatë prova klinike, ku morën pjesë më shumë se 1 300 paciente me kancer trefish negativ të gjirit, një nga format më agresive të sëmundjes.

Në studimin e dytë “APHINITY”, u analizuan të dhëna nga 4 805 paciente me kancer të hershëm të gjirit HER2-pozitiv.

Studiuesit shqyrtuan gjithashtu 4,262 imazhe të indeve tumorale, për të vlerësuar qelizat imunitare brenda dhe rreth tumorit.

Një numër më i madh i këtyre qelizave zakonisht lidhet me një përgjigje më të fortë të sistemit imunitar dhe me një prognozë më të mirë, në disa lloje të kancerit të gjirit.

Studimet treguan se IA-ja mund të vlerësojë këto qeliza dhe të japë informacion të ngjashëm me atë të patologëve për rrezikun dhe ecurinë e sëmundjes.

IA-ja mund të ofrojë edhe një avantazh tjetër, të analizojë shpërndarjen e qelizave imunitare brenda tumorit dhe të zbulojë zona ku ato janë veçanërisht të përqendruara.

Kjo mund të japë të dhëna shtesë për prognozën.

Studiuesit thonë se kjo teknologji mund të jetë kryesisht e dobishme, në zonat ku ka mungesë patologësh, por nuk synon zëvendësimin e mjekëve.

Nevojiten studime të tjera përpara përdorimit të gjerë në praktikën klinike. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu