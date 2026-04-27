Kasami për iniciativën e BDI-së për ndryshimet kushtetuese: BDI është para shpartallimit, kjo ide do të harrohet
Kryetari i Komunës së Tetovës dhe njëri nga liderët e VLEN-it, Bilall Kasami, sot foli për iniciativën e BDI-së për të mbledhur nënshkrime për të filluar procesin e ndryshimeve kushtetuese, ndërsa tha se do kjo do të harrohet shumë shpejt.
Kryetari i Komunës së Tetovës dhe njëri nga liderët e VLEN-it, Bilall Kasami, sot foli për iniciativën e BDI-së për të mbledhur nënshkrime për të filluar procesin e ndryshimeve kushtetuese, ndërsa tha se do kjo do të harrohet shumë shpejt.
Ide “madhore” e BDI-së, e cila shumë shpejtë do të harrohet e që shërben për nevojat e brendshme të BDI-së”, tha Kasami. Ai theksoi se BDI-ja është para shpartallimit dhe për këtë fakt po prezanton ide të këtilla.
“BDI pati 20 vite për të promovuar ndryshime kushtetuese dhe për të avancuar të drejtat kolektive të shqiptarëve. Sot, kur BDI është para shpartallimit të saj përfundimtar, sepse veç më po e shohim dita e ditës se anëtarët e koalicionit të AKI-së po largohen nga ky subjekt politik, për të mbajtur edhe më tutje shpresën e anëtarëve të BDI-së, ajo po del me ide të mëdha”, tha mes tjerash Kasami.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.