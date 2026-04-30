Kategoria Superiore U-17 (vajza): çiftet e play-off dhe kalendari i ndeshjeve
Vllaznia, Elbasani, Apolonia dhe Partizani kanë siguruar vendet në fazën play‑off të kampionatit U-17 për vajza pas një sezoni me rivalitet të fortë. Vllaznia dhe Partizani dominuan grupin A, ndërsa Apolonia dhe Elbasani u renditën në dy vendet e para të grupit B, duke avancuar drejt ndeshjeve vendimtare.
Sipas telesport, përballjet e play‑off do të zhvillohen në “Shtëpinë e Futbollit” më 1 maj: Vllaznia–Elbasani në orën 14:00 dhe Apolonia–Partizani në orën 17:00. Dy skuadrat fituese të këtyre dueleve do të përballen më pas për vendin në finale.
Finalja e kampionatit është caktuar për 6 maj, ora 17:00, po në “Shtëpinë e Futbollit”, ku do të vendoset kush do të fitojë titullin e këtij edicioni; raporton telesport.
