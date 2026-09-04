Katër ditë pa ditarë shkollorë, AVONET: Kush mban përgjegjësi?
AVONET ka shprehur shqetësimin lidhur me mungesën e ditarëve shkollorë në shkollat e Kosovës, edhe në ditën e katërt nga fillimi i vitit të ri shkollor.
Sipas AVONET, ditari shkollor është një mjet bazë për evidentimin, dokumentimin dhe administrimin e procesit mësimor, ndërsa mungesa e tij në ditët e para të vitit shkollor ngre shqetësime për planifikimin dhe menaxhimin institucional.
“Fakti që mësimdhënësit, në ditët e para të vitit shkollor, nuk kanë në dispozicion një mjet elementar të punës, është i papranueshëm dhe ngre seriozisht çështjen e planifikimit dhe menaxhimit institucional të fillimit të vitit shkollor”, thuhet në reagimin e AVONET.
Kjo organizatë ka ngritur pyetje se pse ditarët nuk janë siguruar dhe shpërndarë para fillimit të procesit mësimor dhe kush mban përgjegjësi për situatën.
AVONET vlerëson se mungesa e ditarëve për katër ditë nuk duhet të trajtohet si një vonesë e zakonshme administrative, por si problem i planifikimit dhe koordinimit institucional.
“Është e pakuptimtë që në Kosovë të flitet për reforma të thella në arsim, digjitalizim, rritje të cilësisë dhe modernizim të sistemit arsimor, ndërkohë që shkollat përballen me mungesën e mjeteve elementare për zhvillimin dhe dokumentimin e procesit mësimor”, thuhet më tej.
AVONET i ka kërkuar Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) që të japë urgjentisht një sqarim publik për arsyen e mungesës së ditarëve, masat e ndërmarra për furnizimin e shkollave, afatin kur të gjitha shkollat do të pajisen me ditarë dhe përgjegjësinë institucionale për këtë vonesë.
Organizata ka bërë të ditur se do të vazhdojë ta monitorojë këtë çështje dhe ka kërkuar që probleme të tilla të adresohen me përgjegjësi dhe transparencë. /Telegrafi/
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