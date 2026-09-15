Katniq: Nëse Zviçeri shëtiste i lirë nëpër Kotorr, kjo është dobësi e sistemit të sigurisë
Ish-kryeprokurori special i Malit të Zi reagoi sot në gjyq ndaj provave të paraqitura për lëvizjen e kreut të klanit kavaçan në Kotorr në vitin 2021; mbrojtja parashikon që gjyqi ndaj tij, Llazoviqit dhe Çadenoviqit të mbyllet për katër-pesë seanca.
Kryetari i këshillit të posaçëm gjyqësor, gjyqtari Veljko Radovanoviq, lexoi sot në vazhdim të procedurës së provave në gjyqin ndaj ish-zv.drejtorit të Drejtorisë së Policisë Zoran Llazoviqit, ish-kryeprokurorit special Millivoje Katniqit dhe prokurorit special të suspenduar Sasho Çadenoviqit, nismat operative që i paraqiti prokurori special Millosh Shoskiq.
Prokurori Shoskiq deklaroi se më 25 mars 2021 ishte i njohur identiteti i Radoje Zviçerit në aplikacionin Sky dhe se ai lidhet me përgatitjen e vrasjes së Milliç Minja Shakoviqit. Ai shtoi se Zviçeri ishte në Kotorr më 1 prill 2021 dhe se ishte krijuar përshtypja se ndaj tij “ndërmerren veprime”, por me “qëllim që t’i mundësohej arratisja”.
Avokati Zoran Piperoviq, mbrojtës i ish-zv.drejtorit të policisë Zoran Llazoviqit, theksoi posaçërisht se Llazoviqit i kishte mbaruar shërbimi më 1 mars 2021 dhe se nuk e sheh se çfarë lidhje kanë provat e shkruara për veprimin e policisë pas asaj periudhe me ish-funksionarin policor. Ai shtoi se nuk ekziston provë më e mirë sesa kjo për faktin se mbrojtja kishte të drejtë kur i paraqiti këshillit gjyqësor se nuk ka anëtar të tretë, as grup kriminal të organizuar. Piperoviq parashikoi se kjo procedurë gjyqësore mbyllet për katër deri në pesë seanca.
I akuzuari Katniq reagoi ndaj provës që lexoi prokurori Shoskiq: “Nuk më është e njohur që Zviçeri lëvizte nëpër Kotorr, as mua, as Çadenoviqit, as shefit të SPO-së Dragan Radonjiqit. Për herë të parë dëgjoj që lëvizte lirshëm nëpër Kotorr dhe që ka nënshkruar prokurë avokatëve në Mal të Zi. Nëse rezulton që është kështu, atëherë bëhet fjalë për dobësi të sektorit të sigurisë, jo të Millivoje Katniqit”, tha ai.
Prokurori special Shoskiq paraqiti sot edhe dëshminë e Milan Kankarashit, dhënë në cilësinë e qytetarit në mars 2020, në të cilën ai kishte deklaruar se kishte dëgjuar se Dushko Roganoviqi është “kryesori” për shitjen e kokainës në Herceg Novi. I akuzuari Çadenoviq këmbënguli se procedurën e kishte drejtuar në mënyrë të ligjshme, duke sqaruar se askush nuk mund të akuzohet vetëm në bazë të dëshmisë së një dëshmitari bashkëpunëtor, pa prova të tjera.
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