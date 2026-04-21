S&P 500 7,095 ▼0.2%
DOW 49,414 ▼0.06%
NASDAQ 24,383 ▼0.09%
NAFTA 89.60 ▲2.49%
ARI 4,762 ▼1.38%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,882 ▲ +0.54% ETH $2,313 ▲ +0.15% XRP $1.4327 ▲ +0.29% SOL $86.0500 ▲ +0.54%
S&P 500 7,095 ▼0.2 % DOW 49,414 ▼0.06 % NASDAQ 24,383 ▼0.09 % NAFTA 89.60 ▲2.49 % ARI 4,762 ▼1.38 % S&P 500 7,095 ▼0.2 % DOW 49,414 ▼0.06 % NASDAQ 24,383 ▼0.09 % NAFTA 89.60 ▲2.49 % ARI 4,762 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
21 Apr 2026
KDI kritikon Kuvendin për dëgjimin publik të Projektligjit për Byronë: "Shkel Rregulloren dhe kufizon pjesëmarrjen"
Kosova

KDI kritikon Kuvendin për dëgjimin publik të Projektligjit për Byronë: “Shkel Rregulloren dhe kufizon pjesëmarrjen”

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar ndaj mënyrës së trajtimit të Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme në Kuvend, duke e cilësuar procesin si të përshpejtuar dhe në kundërshtim me Rregulloren parlamentare.

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka reaguar ndaj mënyrës së trajtimit të Projektligjit për Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme në Kuvend, duke e cilësuar procesin si të përshpejtuar dhe në kundërshtim me Rregulloren parlamentare.

Sipas KDI-së, organizimi i dëgjimit publik “sot për nesër” është në kundërshtim me standardet procedurale dhe kufizon ndjeshëm pjesëmarrjen e shoqërisë civile, organizatave joqeveritare dhe ekspertëve në procesin ligjvënës.

“Organizimi i dëgjimit brenda më pak se 24 orësh e pamundëson praktikisht një përgatitje të mirëfilltë dhe kufizon kontributin e akterëve relevantë,” thuhet në reagim.

KDI thekson se Neni 38(7) i Rregullores së Kuvendit parasheh që dëgjimi publik nuk mund të mbahet pa kaluar të paktën pesë ditë nga caktimi i tij, duke synuar të garantojë pjesëmarrje të gjerë dhe përmbajtësore.

Sipas institutit, vendimi i Komisionit për Legjislacion për të organizuar dëgjimin brenda një afati shumë të shkurtër është marrë vetëm me votat e shumicës parlamentare dhe pa përfshirjen e opozitës, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurave.

KDI po ashtu kritikon mungesën e bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile, duke thënë se një qasje e tillë dërgon “mesazh negativ për përfshirjen e tyre në proceset vendimmarrëse”.

Në reagim theksohet se, ndonëse projektligji ka rëndësi të veçantë në luftën kundër korrupsionit, mënyra e zhvillimit të procedurës ligjvënëse është po aq e rëndësishme sa edhe përmbajtja e tij.

Në fund, KDI i ka bërë thirrje Kuvendit dhe deputetëve të shumicës parlamentare që të respektojnë afatet dhe standardet procedurale, duke siguruar një proces gjithëpërfshirës dhe të hapur për të gjitha palët e interesuara.

