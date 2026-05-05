Këmbimi valutor 5 maj/ Me sa lekë blihen e shiten monedhat kryesore
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 81.2 lekë dhe do shitet me 82.2 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 95.2 lekë dhe do shitet me 96.1 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 103.6 lekë dhe do shitet me 104.6 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 109.8 lekë dhe do shitet me 111 lekë.
