Kontrolle të befasishme në burgun e Fushë-Krujës dhe Peqinit, sekuestrohen telefona celularë
Në kuadër të kontrolleve të befasishme dhe të intensifikuara në sistemin penitenciar, janë evidentuar dhe goditur raste të tjera të posedimit të sendeve të ndaluara.
Në burgun e Fushë Krujës, gjatë kontrollit në ambiente të jashtme, janë gjetur 3 telefona celularë. Ndërkohë, në IEVP Peqin, mbi bazën e informacioneve operative, Forcat e Drejtorisë së Policisë ushtruan kontroll, ku u evidentua dhe u sekuestrua 1 telefon celular.
“Në të dyja rastet janë kryer menjëherë veprimet procedurale përkatëse dhe është njoftuar Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Sistemit të Burgjeve për veprime të mëtejshme procedurale.
Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë pa ndërprerje, me tolerancë zero ndaj çdo shkeljeje dhe me fokus të qartë në garantimin e sigurisë në sistemin penitenciar”, thuhet në një njoftim të Drejtorisë së Burgjeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.