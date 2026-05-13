☁️
Tiranë 21°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 101.24 ▼0.92%
ARI 4,707 ▲0.43%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,235 ▲ +0.52% ETH $2,319 ▲ +1.14% XRP $1.4662 ▲ +0.62% SOL $95.6000 ▼ -0.24%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.24 ▼0.92 % ARI 4,707 ▲0.43 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.24 ▼0.92 % ARI 4,707 ▲0.43 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mjeku ngacmoi seksualisht pacienten, avokatja e 21-vjeçares: Rast i përsëritur nga ai dhe para 33 vitesh Kjo është pasuria e kryetarit të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu Katër parti s’i kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë në KQZ Haxhiu flet për largimet e ish-deputetëve që iu bashkuan Osmanit: Qytetarët do t’i vlerësojnë veprimet Guardiola sulmon arbitrat, trajneri: Nuk u besoj, VAR-i është kokë a pil!
Menu
Maqedonia

Kjo është pasuria e kryetarit të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu

· 1 min lexim

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit e ka publikuar pasurinë e kryetarëve të rinj të komunave, të cilët morën mandat nga qytetarët në zgjedhjet e vjeshtës së vitit të kaluar.

Kryetari i Komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, në pasurinë që e ka paraqitur më 28.12.2025, ka deklaruar se ka pasuri të paluajtshme në emër të tij, llogari bankare dhe borxhe.

Më poshtë e keni pasurinë e Blerim Sejdiut, që e ka publikuar KSHPK:

Pasuri e paluajtshme:

– Tokë ndërtimore në Grupçin, me sipërfaqe prej 1651 metër katror, me vlerë 1.320.800 denarë- Tokë bujqësore në Kopaçin Doll, me sipërfaqe 472 metër katror, me vlerë 188.800 denarë- Tokë bujqësore në Kopaçin Doll, me sipërfaqe 420 metër katror, me vlerë 168.000 denarë- Tokë bujqësore në Kopaçin Doll, me sipërfaqe 39 metër katror, me vlerë 15.600 denarë- Tokë bujqësore në Kopaçin Doll, me sipërfaqe 154 metër katror, me vlerë 61.600 denarë

– Një llogari bankare

– Borxh në vlerë prej 1.189.137 denarë, me afat kthimi deri 01.12.2031

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu