Tiranë 28°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,479 ▲0.44%
DOW 50,572 ▲0.57%
NASDAQ 26,405 ▲0.43%
NAFTA 97.68 ▲1.38%
ARI 4,503 ▼0.87%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,781 ▼ -0.21% ETH $2,118 ▲ +0.03% XRP $1.3517 ▼ -0.3% SOL $86.5800 ▲ +0.79%
S&P 500 7,479 ▲0.44 % DOW 50,572 ▲0.57 % NASDAQ 26,405 ▲0.43 % NAFTA 97.68 ▲1.38 % ARI 4,503 ▼0.87 % S&P 500 7,479 ▲0.44 % DOW 50,572 ▲0.57 % NASDAQ 26,405 ▲0.43 % NAFTA 97.68 ▲1.38 % ARI 4,503 ▼0.87 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Deputeti austriak Haubner takon Gjekmarkajn: Austria mbështet qartë integrimin e Shqipërisë në BE Zbulohet data, ja kur do të mbahet Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri-BE Popovska: Protokolli me Bullgarinë është plot me defekte Klientja u ngarkua me kredi fiktive 25 mijë euro, prokuroria kërkon një muaj paraburgim për dy punëtorët e bankës “Final 4 në RTSH”/ Vllaznia paralajmëron Egnatian, Sinani: Bëjmë gjithçka për të mbajtur vendin e parë, llogaritë në fund!
Menu
Kosova

Klientja u ngarkua me kredi fiktive 25 mijë euro, prokuroria kërkon një muaj paraburgim për dy punëtorët e bankës

· 2 min lexim

Prokuroria Themelore në Prizren, njofton se ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit në afat prej 30 ditësh, ndaj të pandehurve U.Z., dhe K.K., të cilët gjenden në ndalim 48 orësh, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 414 par. 2-1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

“Sipas kërkesës, të pandehurit, në cilësinë e personave zyrtarë bankarë, duke shfrytëzuar detyrën dhe autoritetin zyrtar, kanë tejkaluar autorizimet e tyre me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, duke dëmtuar të dëmtuarën R.L. nga Prizreni. I pandehuri U.Z., në cilësinë e menaxherit të bankës, pas aprovimit të kredisë nuk e ka njoftuar të dëmtuarën dhe ka liruar mjete financiare në shumë prej 24,000 euro nga llogaria e saj pa dijeninë e saj, ndërsa i pandehuri K.K., në cilësinë e analistit të kredisë, ka ekzekutuar transferin e mjeteve në llogaritë e dy bizneseve nga 12,000 euro për secilin”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Me këto veprime, të pandehurit e lartëcekur, të dëmtuarën e kanë ngarkuar me kredi fiktive në vlerë prej 25,000 euro dhe procedurë përmbarimore, duke i shkaktuar dëm material në të njëjtën shumë.

Lidhur me rastin, janë kryer bastisje në shtëpitë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarve, me ç’rast janë sekuestruar prova materiale dhe digjitale, të rëndësishme për zhvillimin e procedurës hetimore.

Prokuroria Themelore në Prizren thotë se mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligji./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë